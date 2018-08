Öreg harcos nem vén harcos!

Négy esztendővel ezelőtt beszámoltunk arról, hogy a remek karatés, Boros Nagy János 58 esztendősen megszerezte a miskolci nemzetközi edzőtáborban a III. danfokozatát. János azóta sem lassított a tempón, és néhány napja megszerezte a IV. danját is.

Már felszabadult volt

A pénteken immáron a 62. születésnapját ünneplő cívisvárosi karatékával beszélgettünk.

– Egy hete zajlott le ez a vizsga, vagyis még a fáradalmakat pihenem. Érdekes az idő fogalma, négy esztendő soknak tűnik a III. dan óta, mégis nagyon hamar elrepült. Idén Kiskunfélegyházán volt az a nemzetközi edzőtábor, amelynek keretében lebonyolították a vizsgát. Egy hetet töltöttünk ott, és annak a hétnek a végén szereztem meg az újabb danfokozatot, azaz a fekete övön a negyedik csíkot. Sokat készültem erre, nagy volt a vizsgadrukk bennem, de a táborban már felszabadult voltam – mondta a sportember, aki azt is elárulta nekünk, mennyire sokrétű és nehéz gyakorlatokat kellett végrehajtaniuk a majdnem négyórás vizsga alatt.

A „Csendőr” becenévre is hallgató karatést arról is faggattuk, mi a titka, hogy a hatodik iksz felett is ilyen kőkemény teljesítményre képes.

– Gyermekkoromtól kezdve mozgok valamit, emellett nagyon sok olyan fizikai munkát is végeztem az életem során, ami rábírt arra, hogy ne féljek a keményebb kihívásoktól sem. Különösen akkor, ha az ember szereti azt, amit csinál, és ezáltal érdekli is, és el szeretne érni abban valamit.

Furkónál tanult

Boros Nagy János korábban megpróbálkozott a dzsúdóval, a boksszal, az atlétikával és a kézilabdával is. Kézisként vonult be Szolnokra mélységi felderítőnek. Ott többek között önvédelmi kiképzést is kapott, és találkozott Shihan Furkó Kálmán kiképző tiszttel.

– Ahogyan leszereltem, csak „csípett a légy” és elmentem karatézni Furkó Kálmánhoz, ő volt az első mesterem.

Azt gondoltam akkor, hogy 22 évesen egy erős, nagyon kitartó srác vagyok, de az edzéseken rá kellett jönnöm, hogy szinte semmi nem vagyok. Ez annyira frusztrált, hogy azt mondtam, ha más képes nagy tettekre, akkor én is.”

– Onnantól nagyon komolyan készültem minden vizsgámra – mondta a sportember, aki később többszörös magyar bajnok, világbajnoki résztvevő, valamint több rangos nemzetközi torna győztese lett.

– Ezt csak alázatosan, életformaként lehet csinálni, és nem csupán a bunyó kedvéért. A kitartás még megvan bennem, hogy minél jobb legyek. A japán azt mondja, nem lehetsz annyira öntelt, hogy azt hidd, hogy már mindent tudsz, vagy a tudásodból ne adj át másoknak. Szerintem a gyémántot is mindig csiszolni kell, soha nem vagyunk jók, mindig jobbnak kell lennünk, ehhez pedig mindig edzeni, fejlődni, finomodni kell, akkor válsz egyszer majd mesterré – mondta Boros Nagy, aki a karate mellett személyi edzősködik egy fitneszteremben.

