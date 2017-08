Orbán Viktor Mongólia elnökével tárgyalt

Orbán Viktor munkaebéden látta vendégül a mongol államfőt az Országházban. A tárgyaláson a kormányfő tájékoztatta vendégét az aktuális európai politikai kérdésekről. A magyar-mongol kétoldalú gazdasági kapcsolatokat az informatika, a vízgazdálkodás, az élelmiszeripar és az állategészségügy területén lehet még szorosabbra fonni – állapították meg a találkozón. A fejlesztéseknek jó eszköze a kötött segélyhitel; az erről szóló megállapodás végrehajtása mindkét ország kiemelkedő érdeke – hangzott el.

Mongólia elnöke a cselgáncs-világbajnokság eseményeire érkezett Magyarországra, így a sport, az utánpótlás-nevelés fontossága is a keddi megbeszélés témája volt. Orbán Viktor és Kaltma Battulga megállapították: a vizes vb sikere, és most az újabb rangos világverseny is azt bizonyítja, hogy Budapest a nemzetközi sportélet egyik fővárosa – közölte a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

– MTI –

