Orbán Moszkvában: megbecsüljük a kapcsolatunkat Oroszországgal

Úgy fogalmazott: Magyarország nemzeti érdeke, hogy Európa két fele között minél jobb legyen az együttműködés, és azon belül a magyar-orosz kapcsolatrendszer is minél jobb legyen. Indoklásul azt mondta: amikor Európa keleti és nyugati fele között feszültség volt, akkor a magyarok mindig rosszul jártak, amikor viszont együttműködés volt, akkor “mindig jól jártunk”.

Szerinte az elmúlt években Magyarország és Oroszország kiszámítható partnere lett egymásnak.

Az energetikai együttműködésről a kormányfő azt mondta, “sikerült megállapodni a 2019-re vonatkozó gázszállítások után a 2020-as évre szóló gázszállításokról is”.

Magyarország emellett pályázik arra a lehetőségre, hogy amikor Törökországból, déli irányból megépítik majd a gázvezetéket, akkor az Magyarországon keresztül haladjon, mert az a magyar gazdaságnak nagy lehetőséget adna – közölte Orbán Viktor, jelezve: arra kérte Vlagyimir Putyint, komolyan fontolja meg a gázvezeték Magyarországra “beléptetését”.

A paksi atomerőmű-beruházás jól halad, “a szükséges korrekciókat időben elvégeztük és elvégezzük” – jelentette ki.

A paksi projektről újságírói kérdést is kapott a miniszterelnök, aki kifejtette: Magyarország a villamos energia 35-40 százalékát Pakson állítják elő, a hosszú távú terv pedig az, hogy a napenergia mellett a nukleáris energia legyen meghatározó az ország jövőjében.

Az érdeklődést azonban az váltja ki – folytatta -, hogy EU- és NATO-tagként “ezt az oroszokkal csináljuk”. Szerinte a beruházás így nemcsak energetikai szempontból bátor, hanem a Kelet-Nyugat együttműködésének távlata szempontjából is.

Nehézségek, technikai kérdések azonban felvetődnek – jegyezte meg, megemlítve az EU-nak Oroszország számára eddig még nem ismert bürokratikus gyakorlatát. Igyekeznek tartani a határidőket – mondta -, de ő ezt másodlagosnak tartja ahhoz képest, hogy ezt a nagy ügyet sikerre vigyék, amiben meglátása szerint mind a magyar, mind az orosz fél elkötelezett.

“Meg fogjuk csinálni, és ez egy közös siker lesz, és nemcsak az orosz-magyar kapcsolatoknak tesz majd jót, hanem modernizálni fogja Oroszország és Európa energiapolitikai kapcsolatrendszerét is” – fejtette ki.

Értékelése szerint tehát messze túlmutat az ügy fontossága Magyarország keretein, “ezért is az érdeklődés, ezért is a sok ellenfél és ezért is a sok támogató”.

A gazdasági-pénzügyi kapcsolatokat a kormányfő úgy összegezte, hogy mind a mezőgazdaságban, mind az energetikában, mind a gyógyszeriparban jól haladnak. Az OTP ötezer embernek ad munkát Oroszországban – hívta fel a figyelmet, kérve egyúttal az orosz elnököt a pénzügyi együttműködés bővítésére. Ezzel kapcsolatban közölte: Magyarország készen áll arra, hogy a Nemzetközi Beruházási Bank harmadik legnagyobb részvényeseként a pénzintézet központja Budapestre költözzön.

Szorgalmazta továbbá a Budapest-Kazany közötti közvetlen légi járat elindítását, ahogyan a diplomák kölcsönös elismerését és a diákösztöndíjak számának emelését is.

A miniszterelnök hozzáfűzte, onkológiai együttműködés kialakítására, egy oktató-kutató intézet létrehozására is törekednek Oroszországgal.

Arra is kitért, hogy Magyarország és Oroszország közösen is tesz lépéseket a világban üldözött keresztények megsegítése érdekében. “Mindketten úgy gondoljuk, hogy a keresztény kultúra megőrzése és megerősítése a modern világban fontos” – jelentette ki Orbán Viktor.

– MTI –

Orbán Moszkvában - Putyin: a Török Áramlat folytatásának egyik ága Magyarországon haladhat keresztül Moszkva - Magyarországon haladhat keresztül a Török Áramlat földgázvezeték folytatásának egyik szakasza - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott keddi moszkvai sajtótájékoztatóján. Putyin emlékeztetett rá, hogy az Európába irányuló orosz gáztranz... Tovább a cikkhez

Orbán Moszkvában: kiegyensúlyozott, kiszámítható a magyar-orosz kapcsolat Moszkva - Kiegyensúlyozottnak és kiszámíthatónak nevezte a Magyarország és Oroszország közötti kapcsolatot Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel való tárgyalása előtt. A kormányfő a Kremlben az őt fogadó orosz elnök társaságában örömét fejezte ki, hogy id... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA