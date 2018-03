Orbán: Európa megtelt, a határokat meg kell védeni

A magyar kormány ezért európai szinten csak egy olyan új migránsszabályozáshoz tud hozzájárulni, amely garantálja a határok védelmét – közölte nyilatkozatában a kormányfő, hozzátéve, hogy Magyarország ennek jegyében nyújtotta be javaslatait a tervezett új európai bevándorlásszabályozáshoz, amely “ma inkább elosztásközpontú”.

“Nem a migránsok elosztásával kell foglalkoznunk, kötelező kvóta szóba sem jöhet, hanem nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy ne tudjanak bejutni Magyarország és az Európai Unió területére illegális migránsok” – jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint Európában egyre több támogatót tudhat magáénak ez az álláspont.

Azzal kapcsolatban, hogy Manfred Weber a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) egyik vezető politikusa, a miniszterelnök kifejtette: Németországban nemrég alakult új kormány, és “nekünk is fontos, hogy a németekkel és azon belül pedig a bajorokkal kitüntetetten jó kapcsolatunk legyen”.

“Sosem titkoltuk el, hogy a bajorokat mi példaképnek is tekintjük, mi is szeretnénk egy olyan erős és gazdag országot, mint amilyen Bajorország. Ez látszólag most még messze van, de ezt a célt mi nem adtuk fel” – mondta a kormányfő, nyitottnak, barátinak nevezve a magyar-bajor viszonyt.

Gratulált Manfred Webernek, hogy a CSU elnöke, a bajor miniszterelnöki munkásságát a napokban befejező Horst Seehofer belügyminiszter lett a német szövetségi kormányban. “Ez reményekre jogosít bennünket, a bajorok mindig (…) fair népként éltek a magyaroknak az emlékezetében” – jelezte, majd hozzátette: arra számít, hogy Horst Seehofer a német kormányban mindig meg fogja adni azt a tiszteletet és elismerést Magyarországnak, amit megérdemel. Azt mondta, “ennek a jeleit már látjuk is, ezért a bajor-magyar kapcsolatok most a német-magyar kapcsolatok javulásához is sokat hozzátehetnek majd”.

A keddi tárgyaláson szó volt továbbá a 2019-ben esedékes európai parlamenti (EP-) választásról, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor közölte: az EP-választáson a Fidesz az Európai Néppárt csapatával indul együtt. “Mi az Európai Néppárthoz tartozunk, büszkék vagyunk erre, és úgy tekintünk magunkra, mint egy erős pártjára az Európai Néppártnak”. Igaz, hogy a Fidesz a pártcsaládnak nem a fősodrához tartozik, hanem inkább a jobboldalához, “mi vagyunk az Európai Néppárt CSU-ja, tehát mi vagyunk a hagyományos kereszténydemokrata értékeket képviselő csoport egyik meghatározó pártja a néppárton belül” – jegyezte meg a miniszterelnök, a Fidesz elnöke, aki szerint a néppárt egy nagy tábor, “ott helye van a magunkfajta, tradicionális kereszténydemokrata pártoknak is”.

“A 2019-es európai parlamenti választást szeretnénk megnyerni, és továbbra is szeretnénk viselni a felelősséget Európa jövőjének alakításáért” – mondta Orbán Viktor.

– MTI –

