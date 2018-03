Online mesterkurzust indít Spike Lee filmrendező

Spike Lee a több mint kéttucatnyi hírességhez csatlakozva, akik a MasterClass platformon vezetnek online mesterkurzusokat, először osztja meg tudását egy online oktatóprogramban.

A rendező csaknem három évtizede tanít már filmkészítést. Jelenleg ő a New York-i Egyetem posztgraduális filmes képzésének művészeti igazgatója. 1993-ban kezdett tanítani az egyetem filmes karán, előtte a Harvardon is vezetett egy filmes kurzust.

“Nincs abszolút igazság a filmkészítésben, és nem csak egyetlen út vezet a filmezéshez. Harminc év alatt tanultam olyan dolgokat, amelyeket át tudok adni. Azért tanítok ezen a mesterkurzuson, mert a New York-i Egyetemen tartott óráimra csak kevesen jutnak el, tehát ez egy lehetőség számomra, hogy annyi emberrel oszthassam meg, amit tanultam, amennyivel csak lehet, függetlenül attól, hol tartanak filmes pályafutásukon” – fogalmazott közleményében.

Spike Lee eddigi pályafutása alatt nagy stúdiófilmeken és mikroköltségvetésű független filmeken is dolgozott forgatókönyvíróként, rendezőként, producerként és színészként. Jelentős kulturális hatású filmjei között szerepel a Szemet szemért, a Malcolm X, a Négy afroamerikai lány és a Rekviem a hurrikánról. Kritikai és közönségsikert aratott A belső ember, Az utolsó éjjel és A komédia királyai című filmje is. Mostanában forgatta a Netflix számára a She’s Gotta Have It-sorozat első évadát.

Spike Lee a 40 Acres és a Mule Filmworks produkciós cég vezetője, és egy hirdetési ügynöksége is van.

Az online mesterkurzuson saját filmjeit elemzi majd. Beszámol a forgatókönyvírás technikai részleteiről, a színészvezetésről, a kamerák beállításáról, a zeneválasztásról és a finanszírozásról is. Foglalkozik az elsőfilmesek előtt álló akadályokkal, és megosztja erről saját tapasztalatait is.

A fizetős kurzusra a MasterClass honlapján lehet jelentkezni.

A 2015-ben alapított MasterClass oktatói között szerepel Werner Herzog, Hans Zimmer, Steve Martin, Aaron Sorkin és Shonda Rhimes is. A későbbiekben Martin Scorsese, Ron Howard, Helen Mirren, Samuel L. Jackson és Judd Apatow is tart majd mesterkurzust.

– MTI –

