Önkéntesek, és komolyan veszik

Kedd délelőtt tíz óra, két személygépkocsi ütközik össze Tetétlen határában, az egyik autó egy akácfát is kidönt. Riasztást kap a kabai önkéntes tűzoltók egyesülete: a villanyszerelő, a vállalkozó, a gyármunkás és a szabadnapos mentő a laktanya felé veszi az irányt. Tizenkét perc, ennyi idejük van elindulni a szerrel.

Felnőttek a döntésekhez

Vágó Béla, a kabai önkéntes tűzoltók parancsnoka büszkén meséli: átlagosan csupán hét percre van szükségük.

Itt mindenki ott tudja hagyni a munkáját, szerencsére a főnökök és a család is megértő.”

Tizenegy fő jelenleg az aktív tag, de csaknem ötvenen tartoznak a nagycsaládba, ahogy a parancsnok jellemezte magukat. Minden a régi versenycsapatból indult, a jó hangulatú kismotorfecskendő-szerelési bajnokságból, amely az igazi tűzoltás irányába fordította őket. Önkéntes tűzoltók lettek Kabán, akik valami miatt nem tudták vállalni a hivatásos szolgálatot, de akad, aki csak a társaság miatt képezte magát, és később szeretett bele a feladatába. A tenni akarás, a segítségnyújtás és a fiatalok oktatása a közös pont a csapatnál. Vágó Béla elismerően szól társairól, elhivatottságukról és arról, hogyan nőttek fel a feladatokhoz, és hogyan támogatták egymást egy-egy nagy döntés meghozatalában.

A legnehezebb esetekben is megállják a helyüket | Fotó: magánarchívum

A beavatkozások mellett a fejlődés is nagyon fontos az önkéntes tűzoltóknál. A versenycsapat átalakulása után a kabai balesetek, kisebb tűzesetek gyors felszámolása érdekében a hivatásos tűzoltók munkáját segítették. Továbbfejlesztették magukat, így elérték azt, hogy Hajdú-Bihar megyében a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) az egyedüli, önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egység. Kaba mellett „megkapták” Tetétlent is, így mára már egész nagy terület tartozik hozzájuk. A tagok eközben egyre motiváltabbak lettek. Ahogy a parancsnok fogalmazott, „innen lettek létesítményi tűzoltók, de van, aki innen választotta a mentős szakmát”. A tagok fejlődésével együtt az ÖTE is haladt. Elhagyva a megyehatárt, szerepet vállaltak a dunai és az edelényi árvíz sikeres felszámolásában is. Hat éve pedig a Hortobágyi Mentőcsoport meghatározó tagjai lettek.

Fontos az utánpótlás

A nyugodt időszakban sem maradnak feladat nélkül. Török Imre címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, a püspökladányi hivatásos tűzoltó, a kabai ÖTE mentora folyamatos továbbképzésekkel, gyakorlatokkal tartja szinten önkéntes kollégáit. A tapasztalat átadása mellett az eszközök fejlesztésében is segítséget nyújt a mentor, így a lehetséges pályázatokról is tájékoztatja az ÖTE-t. Egyre többet szeretnének vállalni. Mentőcsapat tagjaként, felkérésre az egész ország területén, vagy akár külföldön is számíthatnak a segítségükre. Addig pedig tudásuk átadására törekednek, látják ugyanis, hogy az iskolásokon keresztül a családokhoz is eljut az öngondoskodás fontossága, a tűzmegelőzési tanácsokkal együtt.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA