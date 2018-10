Önerő nélkül nincs hitel

Milyen lehetőségei vannak azoknak, akik ingatlanvásárláson törik a fejüket? Biztos, hogy minden esetben a lakástakarék-pénztári megtakarítás a legjobb megoldás? Többek között ezeket a kérdéseket tettük fel Hajzer Enikő pénzügyi tanácsadónak, aki elmondta: amennyiben ingatlant szeretnénk vásárolni, vannak olyan lehetőségek, amiket érdemes kihasználni.

Magyarországon az a szokás, hogy mindenkinek saját lakása legyen, így sokan megkeresnek engem is az ingatlanvásárláshoz köthető megtakarításokkal és hitelekkel kapcsolatban. A fiatal felnőtteknél ez abszolút az elsődleges téma, megelőzi a gyerekvállalás kérdését és a nyugdíj-megtakarítást is – kezdte a szakember, hozzátéve, fontos leszögezni, hogy ki milyen alapokkal indul, kinek mi a célja, s ehhez mérten állítanak fel különféle stratégiákat.”

– Ezeknek a lényege mindenképpen az, hogy tegyünk félre pénzt, ugyanis minden hitelhez szükség van önerőre is. Azoknak, akik öt éven belül szeretnének ingatlant vásárolni, a lakástakarék-pénztár adta lehetőségek a legideálisabbak, fejtette ki a szakértő. Ezek alapjaiban egyformán működnek, évente 30 százalék állami támogatás jár hozzájuk.

A maximum összeg, amit be lehet fizetni a lakástakarék-pénztárba, havonta 20 ezer forint, így éves szinten plusz 72 ezer forintot tesz mellé az állam.

– A különböző lakástakarék-pénztáraknál a számlanyitási díjakban lehetnek különbségek – illetve a későbbi hitelfelvétel kamatainak mértékében, amennyiben ezt a lakástakarék szerződésből kívánják megoldani –, amiknél általában ki kell fizetni a szerződéses összeg egy százalékát. Egyes pénzintézeteknél azonban lehetnek akciók, és ezeket figyelembe véve kell választani, hogy ennek az összegnek a befizetése minél kevesebb terhet jelentsen – tájékoztatott Hajzer Enikő. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a négyéves futamidő 46, 48 vagy 50 hónapot is jelenthet, s ennek lejárta után mintegy két hónap, míg megtörténik a tényleges kifizetés. Kiutalás után a teljes összeget egy éven belül kizárólag lakáscélokra lehet felhasználni, amit igazolni is szükséges.

Hitelként jelenik meg

A szakértő kifejtette: a szerződéses összeg egy négyéves lakástakarék esetében általában 3 millió forintra tehető (2,8–3,2 millió forint), és az ügyfelek az esetek többségében azt hiszik, hogy ezt majd teljes egészében megkapják. Valójában azonban a saját megtakarítási díjrész ennek némileg kevesebb mint a fele. Tehát a négy év lejártával nem tudnak 3,2 millió forintot felvenni, hanem csak mintegy 1,3 milliót. Erre hitelként jelenik meg a maradék díjrész, amit felvehetnek a pénzintézetek általi konstrukciókban. Ez amiatt fontos, mert ha további hitelre is szükség van, akkor ez az ügyfél jövedelmében már hitelként jelenik meg, és kevesebb összeget tudnak felvenni.

Mindez azt is jelenti, hogy ha valaki egy drágább ingatlanban gondolkodik, és például nem pár millió forintra, hanem több mint 10 millió forintra van szüksége, akkor a lakástakarék pénztár által adott hitel nem a legjobb megoldás, ugyanis annál maximum 7,8 millió forintot tudnak hitelként felvenni.

Eligazodni az útvesztőkben

– Fontos megemlíteni, hogy a hitelfelvétel előtt mindenképpen egyeztessünk szakértővel, mert nem biztos, hogy a lakástakarék által nyújtott kedvezőbb lesz bármilyen banki hitelnél. Mindenképpen ajánlom a független tanácsadókkal történő konzultációt, hiszen hosszú távon már közel sem biztos, hogy a lakástakarék-pénztári megoldások járnak az élen. Ilyenkor személyre szabott megoldások készítését vállaljuk, mivel az időtáv is sokkal hosszabb és egyéb tényezők is jelen lehetnek, így számtalan más lehetőség is rendelkezésére áll egy ügyfélnek, figyelembe véve az állam adta lehetőségek kihasználását is.

Hosszabb kamatperiódussal

A szakértő úgy tapasztalja, hogy a hitelekkel kapcsolatban van az ügyfelekben némi tartás, ám még mindig inkább az jellemző, hogy az ügyfelek „bevállalnak” egy 20-25 éves hitelt, minthogy tíz éven keresztül félrerakjanak. – Október 1-től a banki szektorban a változó kamatozású hiteleket megszigorították, így azt javaslom, hogy ha valaki hitelezést választ, mindenképpen hosszabb kamatperiódusok mellett döntsön. Ez a törvény azt akarja kiszűrni, hogy ne járjanak úgy az ügyfelek, mint a devizabotrány idején, hiszen lehet, hogy jelenleg a jegybanki alapkamat miatt jó döntésnek tűnhet a változó kamatozású hitel, de előfordulhat, hogy fél év múlva változni fog a helyzet, és az ügyfél rosszul jár – fűzte hozzá.

– Vass Kata –

Kérjék szakértő tanácsát!

Hajzer Enikő összegezte: aki lakástakarékban vagy lakáshitelben gondolkodik, mindenképpen kérjen független szakértői segítséget. Ez egyrészt amiatt fontos, mert nem biztos, hogy egy laikus embernek könnyű ezen a területen eligazodnia, másrészt, mivel nem minden nap vesz az ember ingatlant, nagyon fontos, hogy körültekintő legyen. Ugyanis várhatóan hosszú évtizedekig ebben fog élni, és a vagyona igen jelentős részét is ez teszi majd ki. A szakértő hangsúlyozta, senki se legyen a saját pénze ellensége, hiszen ez egy életre szóló és komoly döntés!

