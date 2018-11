Ön irigy? Nem? Dehogyisnem!

Almási Kitti egy korábbi, debreceni előadáson - © Fotó: Matey István

Debrecen – Az irigység mindenkire jellemző, nem olyan sajátosság, hogy lenne alóla kivétel, viszont az, hogy fel is vállaljuk, már jóval ritkább, hiszen nagyon nehéz beismerni. Pedig nem feltétlenül romboló vagy vállalhatatlan érzés, hanem akár hasznossá is válhat, attól függően, mit kezdünk vele – véli Almási Kitti, a népszerű pszichológus, aki a Naplónak adott interjúban azt is elárulta: telt házas előadásain már messze nem úgy izgul, mint régebben.