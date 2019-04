Omega- és Nazareth-koncert novemberben a Sportarénában

Az Omega, minden idők egyik legsikeresebb magyar rockzenekara 1962-ben alakult. A hatvanas évek második felében első közép-kelet-európai zenekarként turnézhatott az Egyesült Királyságban. Világszerte több mint 50 millió albumot adott el, itthon eddig tizenhét stúdiólemez mellett több válogatás, koncertalbum és DVD jelent meg.

A zenekarban 1971 óta játszik együtt négy jelenlegi tag, Kóbor János énekes, Molnár György gitáros, Benkő László billentyűs és Debreczeni Ferenc dobos, mellettük Szekeres Tamás gitáros és Szöllősi Kati basszusgitáros zenél hosszú évek óta az Omegában.

“A Tűzvihar-turné főszereplője a rock, a harmóniák és a mindenki által ismert és kedvelt Omega. A koncertsorozaton a progresszívebb időszak dalai szólalnak meg modern, lüktető hangszereléssel. A műsoron szereplő legrégebbi szám ugyan több mint ötvenéves, de egy kicsit sem lóg ki a sorból, a mai fülnek is kellemes, egyszerű szavakkal mesél” – szerepel a közleményben.

A Nazareth többször járt már Magyarországon (először 1983-ban a pilisborosjenői Fenevad Fesztiválon), legutóbb tavaly, az újbudai A38 hajón.

“Régebbről már ismertük egymást, de az elmúlt négy évben volt alkalmunk több közös németországi koncerten fellépni. Tavaly fogalmazódott meg bennünk a budapesti koncert terve, ami most ősszel végre össze is jön” – idézte a kommüniké Kóbor Jánost, az Omega frontemberét.

A Dunfermline skót városból fél évszázada indult Nazareth-ben az egykori alapítók közül ma már csak a 72 éves Pete Agnew basszusgitáros szerepel. A szintén alapító énekes, Dan McCafferty 2013-ban egészségügyi okokból visszavonult az aktív zenéléstől, helyét a walesi Carl Sentance vette át. A Nazareth-ben Jimmy Murrison 1994 óta gitározik, a dobokon játszó Lee Agnew (a basszusgitáros fia) 1999 óta tag.

Már debütáló albumuk, az 1971-ben megjelent Nazareth sikeres lett, rá egy évre a Deep Purple-lel turnéztak. A Purple basszusgitárosa, Roger Glover produceri közreműködésével jelent meg 1973-ban a Razamanaz című lemez, amely betört a brit slágerlistára, és kezdetét vette a csapat legsikeresebb korszaka. Az 1975-ben megjelent Hair of the Dog címadó dala a rádiók nagy kedvence lett, a szintén ezen a lemezen szereplő Love Hurts a Nazareth máig legismertebb balladája. Az eddig 60 millió lemezt eladott együttes időről időre kiad egy-egy albumot, a Tattooed on My Brain tavaly jelent meg.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA