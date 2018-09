Ölvetiék idén először itthon

Nyugodtan nevezhetjük a debreceni zenei örökség részének az Ölveti Blues Band-et, amely pénteken este 20 órától a Víztoronyban ad koncertet, a Debrecen Blues Night elnevezésű eseményen.

Jönnek a klasszikusok

Ölvetiék idén még nem zenéltek a városban – már csak ezért is különleges lesz ez az alkalom -, a nyár végén lejátszott cégénydányádi bulijuk volt az utolsó ebben az évben. Az 1989-ben, Amszterdamban alakult brigád ezúttal is elhúzza az olyan klasszikussá nemesedett nótákat, mint például a Pocsolyába léptem, a Ne feszítsd túl a húrt, vagy a Van-e nálad óvszer? címűt. A csapat egyébként a tervek szerint jövőre kiad néhány archív stúdió- és koncertfelvételt, és szeretnének egy új dalt is rögzíteni.

A pénteki ingyenes buli nem csak a kilencvenes évek egyik legismertebb helyi zenekaráról szól, hanem két másik csapatról is.

19 órától a Trouble Time nevezetű társaság kezd, őket követi 20 óra és 20.50 között az Ölveti Blues Band. Az estét a Kék Kód zárja.

TN

