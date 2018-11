Olvass többet határtalanul!

A Debreceni Ady Endre Gimnáziumból kiinduló, mára nemzetközivé vált olvasásnépszerűsítő programhoz kapcsolódó konferenciát tartottak a Pro Csoma Sándor Egyesület főszervezésében október 13-án Kovásznán, amelyen részt vett a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) elnöke, dr. Vraukóné Lukács Ilona is.

12 évvel ezelőtt indult három adys pedagógus közreműködésével az Olvass többet! verseny. Kluka Hajnalka és Peternainé Juhász Zsuzsa magyartanárok, valamint Kónya István matematika-informatika szakos tanár azóta is folyamatosan szervezi a versenyt és a belőle kinövő egyéb rendezvényeket. A legeredményesebb olvasók számára jutalomként Olvass többet! tábort rendeznek a szervezők. Lassan 5 éve már illusztrációs pályázaton is részt vehetnek az olvasó diákok Laknerné Mihalcsik Ágnes könyvtárostanár, magyartanár és kollégái jóvoltából, akik a DSZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolájában szerveznek kiállításokat a beérkezett pályamunkákból.

Első alkalommal

Gyerő József polgármester védnöksége alatt most első alkalommal került sor Kovásznán a konferencia megrendezésére, amely egész napos szakmai előadásokkal és a Képzeld el! illusztrációs pályázat legjobb pályamunkáiból készült kiállításmegnyitóval várta az érdeklődőket. A Debreceni Ady Endre Gimnázium és a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum között 25 éve lesz, hogy kialakult az a testvériskolai kapcsolat, amely újabb mérföldkövéhez érkezett ezzel a rendezvénnyel.

Határtalan álom

Molnár Juliánna tanárnő elmondta: a kovásznai konferencia ötlete akkor született meg, amikor 2016-ban Debrecenben, a Déri Múzeumban részt vett az Olvass többet! verseny 10. születésnapjára szervezett jubileumi konferencián, és úgy gondolta, egy hasonló rendezvénynek Kovászna is otthont adhatna. Így idén, miután sikeresen pályáztak a kovásznai önkormányzatnál, megvalósulhatott a határokon átívelő álom.

Az egész napos programban egymást követték a különböző, olvasáshoz, irodalomhoz, szövegértéshez kapcsolódó előadások. Esszéíró pályázatot is hirdettek, amire 50 pályamunka érkezett 7 iskolából. Harmadik lett Jene Zsófia (Ady Endre Gimnázium). Peternainé Juhász Zsuzsa a Székely Hírmondó tudósítójának elmondta: áldottnak érzi magát, amiért olyan emberekkel van körülvéve, akinek fontos az olvasás népszerűsítése, s felvetette egy jövőbeli Kárpát-medencei Olvass többet! konferencia megrendezésének tervét is kárpátaljai, felvidéki, délvidéki és erdélyi kollégák bevonásával. Beszélt arról is, hogy az Európai legendák – nemzeti irodalmi hősök című Erasmus+ projekttel nemzetközi vizekre is kihajózott a 12 éves olvasásnépszerűsítő tevékenység. Hamarosan calabriai, szicíliai, portugál, székelykeresztúri és debreceni adys diákok fogják egymás legendáit olvasni, újraírni kortárs költők, írók közreműködésével; illusztrálnak, kézműveskednek, filmet, zenei feldolgozást, vlogot, dramatizált előadást készítenek, s mindezt megjelentetik e-book formájában is.



