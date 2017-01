Olvasói levelek: Csőbe húzott nyugdíjasok

Igaz a 3,60-as kenyér, vagy az 5 forintos féldeci reggelenként jól jött. Az én korosztályom ebben nőtt fel, magam is 1965-ben tettem szakmunkás vizsgát és 7,50-es órabérrel kezdtem a nagy betűs életet. Kőműves szakmát tanultam, így nem sok időm maradt a szórakozásra, mert volt munka elég. Debrecenben akkor készült az összes panellakás, így a kollégáim sem unatkoztak. Ki lehet számolni mennyi volt a kereset az állami vállatoknál és mennyit vontak le a nyugdíjalapba. Az állami cégeknél 150 óránál többet nem engedtek dolgozni. Más volt a helyzet a TSZ-ekben, ott 250-300-órát is dolgoztak, de mint TSZ-tagok, a háztáji adásával elestek a magasabb nyugdíjtól. Mert csak nyolc órát számolt el a nyugdíjintézet. Sőt kivette a szombat, vasárnapokat is, holott a TSZ-ekben nem volt szabad a szombat soha. Képzeljék, el mekkora hátrányban vannak a TSZ-nyugdíjasok. Erről ők nem tehetnek, de azért fennhangon be-beszólunk nekik, hogy dolgozni kellett volna.

Azért nem szereti a mai rendszer a nyugdíjasokat, mert eleszik a jövőt a fiatalok elől. Ezt nem én találtam ki! Sajnos, elértük azt az időt, hogy eltávoztak, akik a háború után felépítették ezt az országot a romokból. Akik még élnek, nem tudnak megszólalni, mert az otthonokban, elfekvőkben, kórházakban teljes emlékezetkihagyásban tengetik életüket, így a nyugdíjszelvényüket évek óta nem is látták. Akik ’56-ban tizenévesen csőre töltött fegyverekkel rohangáltak, ma ők teszik ki a Fidesz szavazó táborának zömét, így ők mindennel meg vannak elégedve. Akik az 56-os romokat eltakarították és újból felépítették Budapestet, azok nyugdíja ma 80-ezernél nem több. Akik meg elmenekültek az újjáépítés elől külföldre, most milliomosként térnek haza, és ők a nagy hazafiak nagy nyugdíj mellett.

A mostani kormány nap mint nap azt szajkózza, hogy Gyurcsány elvette a 13-dik havi nyugdíjat! Nem igaz, mert Bajnai volt. De ha emlékszünk, volt valaki, aki megígérte, hogy visszaadja, sőt 14-dik havit is ígért! Azt mondják, a rezsicsökkentésben benne van, csak nem lehet észrevenni!

A jobboldali kormányok soha nem voltak szociálisan érzékenyek, főleg a nyugdíjasokkal, mert a nyugdíjas eleszi a jövőt a fiatalok elől. Köszönjük szépen, boldogok vagyunk, mert kaptunk 10 ezer forintos csekket.

Ha ezt az országot igazságos politikusok vezetnék, akkor a nyugdíjakat nem százalékosan emelnék, hanem egyenlő összeggel.

– Szoboszlói Komlósi Sándor, Debrecen –

Nem egységesen kellett volna

November 29-én hangzott el az Idősek Tanácsa ülése után Orbán Viktor miniszterelnök bejelentése, miszerint 2017. január 1-jétől 1,6 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, valamint „karácsonyi gesztus”-ként minden nyugdíjas 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kap. Természetesen az idős embereknek jól jött ez a plusz pénz, hiszen sokat költenek gyógyszerekre, fűtésre és a fiatalabb generáció anyagi támogatására.

De méltányosabb lenne, ha nem egységesen 1,6 százalékot kapna minden nyugdíjas, hanem legalább három kategóriát állapítanának meg: 1. A legkisebb nyugdíjjal rendelkezők többet kapnának 1,6 százaléknál. 2. A közepes nyugdíjra jogosultak kapnának 1,6 százalékot. 3. A magas nyugdíjat élvezők pedig kimaradnának az 1,6 százalékos emelésből, hiszen nincsenek rászorulva a több pénzre!

Volt egy külföldi milliomos ismerősöm, aki azt mondta: Hiába vannak milliói, akkor sem tud többet enni naponta, mint korábban, amikor még szerény körülmények között élt! Kár, hogy ez az 1,6 százalék már eldöntött tény, így minden nyugdíjas (szegény, gazdag) egyformán részesül a beígért plusz pénzből. Csakhogy ez az 1,6 százalék egy kis nyugdíjasnál nem nagy összeg, míg egy magas nyugdíjnál komoly emelkedés!

– Magi Zsolt László nyugdíjas pedagógus, Debrecen –

