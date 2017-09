Olvasói levél: Várjuk a lakossági fórumot!

Munkahelyteremtés, ipari területek fejlesztése 100 százalékos intenzitású Terület Operatív Program 1.1.1-15. Oktatás, képzés, 100 százalékos intenzitású. Megyei szintű foglalkoztatási megállapodás 5.1.1-15. Elektromos autótöltő állomás megépítésére, Nemzet Gazdasági Minisztérium GZR-T-Ö-2016.

Egyébként a hajdúszoboszlói lakosok többször írásban kérték a város vezetését egy nyilvános lakossági fórum megtartására, melyen szeretnék megkérdezni, milyen kizáró okai voltak az elmúlt időszak elmulasztott pályázatainak. Ugyanott lehetőség nyílna az elnyert pályázatok bemutatására és azok megvitatására. Fontos és mindenképp szem előtt tartandó, hogy 5 milliárd forint támogatást ítélt meg a magyar kormány turisztikai fejlesztésekre. Így szinte kötelező lenne a turisztikai szolgáltatokkal megbeszélni, és véleményüket meghallgatni az összeg felhasználásáról. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy mindeddig nem tartott a város vezetése lakossági fórumot, holott ez iránti kérelmünket augusztus 23-án kelt levelünkben is jeleztük feléjük. Ezt a várososban élő és több száz munkahelyet folyamatosan biztosító turisztikai szolgáltatók – Kerekes Ferenc, Hotel Délibáb; Tóth Lajos, Hotel Silver; Nagy Attila, Otthon üzletház; de a Kossuth-díjas népi iparművész, Galánfi András – is aláírták. Szívesen meghallgatnánk személyesen az interjúban felsoroltak részleteit is a város vezetőitől.

– Vágó Viktor, Hajdúszoboszló –

