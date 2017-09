Olvasói levél: Változtatni kell!

Az elkerülő M35-ös szakasza díjköteles, így sokan inkább a városon keresztül mennek a 4-esen, minthogy megvegyék a megyei matricát. Mielőbb ingyenessé kellene tenni. A teherautók útdíja alacsonyabb, ha a városon keresztül mennek, módosítani kell az útdíj mértékét, a városon keresztüli áthaladás díját viszont a duplájára kell emelni.

Az elkerülő kitáblázása nem egyértelmű, elsősorban azokat téveszti meg, akik távolról jönnek. Hajdúszoboszló felől szinte mindenki egyenesen megy a városba, normális esetben logikus is, hogy egy főút egyenesen megy tovább, nem pedig egy gyenge balra kanyarodó sáv jelzi, hogy merre van az elkerülő. A kitáblázás az M35-ösre irányít, amikor valaki a 4-esen szeretne menni, ez megtévesztő. Ez hatványozottan igaz a nem idevalósi sofőröknél. Hasonló kitáblázással Nagykanizsánál mi is eltévesztenénk az útirányt, mert nem járunk arra minden nap. Ezen sürgősen változtatni kell, akár a csomópont átépítésével is.

Kíváncsi lennék a szakemberek véleményére is, mert így hiába van egy, a 4-est elkerülő utunk, ha alig használják azok, akiknek kellene.

– Barkos Sándor, Debrecen –

