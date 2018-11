Olvasói levél: Vaddisznók és sportolók a Nagyerdőben

Nem igaz, hogy csak napnyugta és napkelte között járnak az erdőben. A Pallagi úti erdészháztól mintegy 300 méterre befelé fényes délben egész kondát láttam a makkosban, kerékpáron egy erdei úton haladva egyszer csak két jószágot vettem észre, amint velem párhuzamosan csörtetettek a bozótban. Ezek személyes találkozások voltak, de az erdőben futó ismerőseimtől hallottam, hogy egyiküket megüldözte egy vaddisznó, s amikor ijedtében a közel lévő vízmű kút elkerített védterületén beugrott a kerítés mögé, a jószág hosszú negyedórákig „őrizte” vélt ellenségét. Futó sporttársam a III-as belklinika kerítése mellett fotózott le egy kocát a nem sokkal előtte megellett fél tucat malacával, ami azt jelenti, az állatok nemcsak táplálkozni járnak a Nagyerdőbe

Nyomuk is láthatóvá teszi jelenlétüket. A vaddisznótúrások egyre nagyobb területen, az Ady Endre út mindkét oldalán, s az út és a Hadházi út közötti szakaszon is felfedezhetők. Itt előfordult már, hogy egy kutyát is megtámadott vaddisznó. Igaz, a vizsla póráz nélkül szaladgált az erdőben. Nem tudom a megoldást, de hogy valamit tenni kéne, még mielőtt halálos baleset nem következik be, az biztos.

Kézenfekvőnek látszik az állomány gyérítése, hiszen minden jel arra vall, túlszaporodtak ezek a jószágok. A gyérítés módját találják ki a területet kezelő hivatalos szervek, a területileg illetékes vadásztársaságok! Kézenfekvőnek látszik a felesleg kilövése, végül is az ember korábban táplálékszerzés miatt vadászott ezekre az állatokra. Csak valahogyan úgy látszik, nincs akkora igény a vaddisznógerincre vagy -combra, hogy ez gyérítse az állományt. Igaz, egy-egy vaddisznópecsenye ötször annyiba kerül, mint mondjuk az átlag menü egy vendéglőben. Lehet, ösztönözni kellene a magyart, hogy ne csak több halat, hanem több vaddisznóhúst egyen? Esetleg be lehetne fogni, és el kellene szállítani a vaddisznók egy részét, mint azt az erdélyi barnamedvékkel is teszik odaát – bár nemigen látható, hogy átütő sikerrel. A vaddisznók esetében is felmerülhet, hogy hová, mi módon, s kinek a költségére.

Hála az égnek és a kitartó propagandának, a Nagyerdőben rendszeresen futók száma jóval felül lehet ezren. Az ott sétálók (valahol ez is sport) száma még több. A környező sportpályákon focizó, atletizáló, triatlonozó gyerekek is általában az erdőben végzik a bemelegítő futást. Télen meg mindenképpen szerepel az erdei futás az edzéstervükben. Ne engedjük őket, s a többi erdei sportolót folyamatos veszélynek kitenni!

– Gőz József Miklós, Debrecen –

