Olvasói levél: üde tavasz pompájában

Szabadságért küzdő elődeink

Nem hiába ragyog a napsugár, hull a korai és késői eső. Földjeink termőereje szabadon törhet fel egyre magasabbra. Amikor egyre látványosan virul minden körülöttünk, emlékezünk a szabadságért küzdő elődeinkre.

Igaz, a szabadság vágya egyidős az emberiség történelmével. Az emberi szív és értelem fő terméke az örömteli mozgásszabadság. Amikor beláthatatlan ívű főutak épülnek, jelzik ezek is a népek és országok közötti szabad szárnyalás vágyálmát és lehetőségeit. S mivel minden jónak is van árnyéka, becsületes munkára és áldozatra van szükség minden időben. Könnyhullatással, verejtékkel és teljes élet-odaáldozással történtek nagy események nemzetünk múltjában és a jelenben. S még ha gyakori is a „más aratja le vetésünket” történés, nem kesergünk, és nem adjuk fel nemes küzdésünket. Az igaz ügyért történő állásfoglalásra és helytállásra újra meg újra ébredni kell! Gyakran erőnket meghaladó terheket kell vállalni, mégis könnyűvé és gyönyörűségessé teszi a szabadság érzése. Félhetünk és remeghetünk is gyengeségeink tudatában, mégis, ha látjuk erősebb védelmezőnket, újra szárnyakat kaphatunk.

A minőségi erő jelenléte

Nem mindig a sokaság számít küzdelmeinkben, hanem a minőségi erő jelenléte. Korunkban a pénz és a hatalom mutatkozik varázslatos erejével. Máskor az ifjúi erő és egészség dominál. S amikor megtörik egyik pillanatról a másikra, veszni látszik minden. Egy belső hang is elég ilyenkor a talpraálláshoz, mely hitből fakad, és reménységet ébreszt. A „Talpra, magyar, hí a haza!” költői kiáltás örökzöld üzenettel bíró erőforrás lehet. „A haza mindenek előtt” elgondolás állíthat hősies embereket újra, hitelesen az igaz szabadság küzdőterére. „A rabságban is szabadság, a függőségben is függetlenség” ellentmondás világában kitartásra van szükség a kimenekedésig. Magyar népünknek is volt része messze és a közelmúltban több változatú elköteleződésben. Mégis, az igazság mint napsugár melengetheti a magyar érzelmű szíveket, keresztyén motivációkkal különösen arra: hittel bízzunk a tavaszi kikeletkor, hogy eljön és nem késik a várva várt boldog szabadság ideje!

– Szász Ferenc, Bagamér –

