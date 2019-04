Olvasói levél: Tiszta szívet, lelket

Mint lelki gondozó sajátos nézőpontból kísértem figyelemmel az előadásokat. Igényesen felkészült előadók, különféle szekciókban szemléletesen, nagy figyelmet keltő témakörökben adtak számot az elért eredményekről. Mint hallhattuk, a jövőben várhatóan újabb bravúros módszerek és gyógyszerek kombinációi tehetik lehetővé sokak túlélését. A szívgyógyászatban alkalmazott amerikai és más országokban bevált műtéti és egyéb beavatkozások ismeretében nálunk is új szinteken zajlik a küzdelem.

Elhangzott az is, hogy szívünk állapotát illetően a jó lelkiállapotra való törekvés, a minőségi pihenés, a jó alvás, a megfelelő táplálkozás és életmód szerepe meghatározó. „A szívpanaszos esetek 80 százalékát először pszichiáterhez, illetve lelki gondozókhoz utalnám” – hangzott az egyik „professzionális” hozzászólás. Én úgy látom, hogy teológiai és orvosi szempontból is a „minden szívbe belátó” lehetőségek idejét éljük. Túlhajszolt világunkban nem csoda, ha várhatóan gyarapodik az esetek száma a szívgyógyászatban is. Aggódásra és csüggedésre még sincs okunk, mert orvosi szempontból a prevenció, a hit részéről „a minden rendbe jöhet” reménysége részesei lehetünk. Tapasztalva az orvostársadalom és gyógyszergyárak teljes gőzerővel való küzdelmét, mi is igyekezzünk megtenni mindent egészségünkért: életmód-változtatással, tiszta szívből, jó lelkiismerettel való törekvéssel. Íme ehhez egy bibliai, hitből fakadó imádság; használjuk! „Tiszta szívet teremts bennem ó, Isten és az erős lelket újítsd meg bennem”.

– Szász Ferenc –

