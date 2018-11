Olvasói levél: Szüreti bált tartottak a Csapókertben

A Csapókerti Közösségi Ház nagytermében tartottuk meg ezt a mulatságot. Matkó Mária, az egyesület elnöke végezte a szervezést, és végig a kezében tartotta az irányítást. Szépen feldíszített terembe érkeztünk, ahol minden érkező csapatnak szépen meg volt terítve az asztal. Jó sokan eljöttek erre a bálra, és mindenki örült, hogy a kedves ismerőseit, barátait újból láthatja. A vezetőség erre a napra vendégeket is hívott. Olyan egyesületek, körök képviselőit, tagjait, akikkel egész évben jó kapcsolatot ápolunk. Így képviseltette magát a Csapókerti Kertbarát Kör, amelynek az elnöke dr. Sápi Levente. Kismacsról tiszteletét tette a Nyugdíjas Klub, elnöke Varga Mihályné. Balmazújvárosról egy egész küldöttség érkezett, a 48-as Olvasó Népkörből. Ennek az egyesületnek már nagyon nagy és gazdag múltja van, szoros munka és barátság fűz hozzájuk minket. Elnökük, Pénzes Sándorné vezetésével jöttek. Nagyon üdítő színfoltjai voltak a báli társaságnak, mert népi viseletben érkeztek.

A vendégek gyülekezése, és egy kis baráti beszélgetés után kezdődött a műsor. A balmazújvárosi népkör tagjai énekeltek nekünk, majd népviseletben adták elő táncaikat. Két számot láthattunk tőlük, közben át is öltöztek, egy magyar, és egy cigány táncot. Színes forgatagukkal, elvarázsolták a közönséget. Csodálkozva láthattuk, hogy milyen sokoldalúak a 48-as Olvasó Népkör tagjai, nemcsak olvasni szoktak, hanem szépen énekelnek, valamint tánctudásuk is kiváló. Sok gyakorlás állhat bemutatkozó előadásuk mögött. Majd Rácz Dóra, Aranypáva díjas énekesnő adta elő műsorát. Népi ruhában énekelte a nótákat, és az operetteket. Nagyon fiatal, de előadása csodálatos volt, és nagy sikert aratott. Az ismert dallamokat mi is énekeltük vele együtt. A színvonalas műsor után következett a vacsora, amit az egyesület férfitagjai szolgáltak fel nekünk, kis köténykében – derűs pillanatokat szereztek ezzel a társaságnak. Majd jöhetett végre a tánc! A jó hangulatról Berecz János gondoskodott. A fiatal előadó olyan jó zenét szolgáltatott és olyan szépen énekelt, hogy mindenki táncra kerekedett. A nagyterem táncparkettje egyszeriben tele lett táncoló, boldog emberekkel. Egy kis pihenés erejéig megálltunk ugyan, mert tombolahúzás volt. Jó hangulatú, remekül megszervezett bálban lehettünk, köszönet a szervezésért, és a szórakoztatásért.

– Hajdu-Horváth Emese krónikás –

