Olvasói levél: Szüret a Csapókertben

A Csapókerti Közművelődési Egyesület ilyenkor slambucfőzéssel szokta köszönteni ezt a jeles napot. Az egyesületünk elnöke, Matkó Mária szervezte meg azt, hogy a főzésben kinek mi lesz a szerepe, és gondoskodott arról, hogy fában, alapanyagban ne legyen hiány. Sajnos, az időjárás nem volt kegyes hozzánk, hiszen esővel indult a nap, ezért nem az utcára pakolták ki az asztalokat, és a padokat, hanem a nagyterembe. Így a műsorszámokat is ott tekinthettük meg. De a főzés természetesen a művelődési ház piciny udvarán volt, és szerencsére a bográcsok és a szakácsok nem áztak meg, mert délután már nem esett.

Sok bográcsban készült slambuc. Volt igazi, hagyományos slambuc, amiben tésztán és krumplin kívül más nem nagyon volt, mégis nagyon finom lett. Volt olyan slambuc, amiben sokféle hozzávaló volt, igazi egyedi, modern, ízletes étel lett belőle. Egy biztos, néhány óra múlva egyikből sem maradt semmi sem, mert minden elfogyott az utolsó falatig. Egyesületünk nagy létszámmal képviseltette magát, volt, aki főzött, és volt, aki kuktáskodott, vagy a tűzmester szerepét vállalta be.

Közben barátkoztunk a Kertbarátokkal, akik finom musttal kínáltak minket. Cserébe megkóstolták a slambucunkat. Majd görényt is simogathattunk, mert a Vadászgörény Klub elhozta a kisállatokat bemutatni. Különösen Nudli tetszett nekünk, akit egy kisfiú vezetgetett pórázon. Majd gyönyörködhettünk az apró virágzó kaktuszokban, és ördöglakatokat próbáltunk kinyitni. Elsőre nem sikerült, bár később megmutatták nekünk, hogy nem is olyan ördöngösség… A kézimunkázó asszonyok közben szorgosan öltögettek, és mellettük a gyerekek is kipróbálhatták ügyességüket. Varrhattak kis tűpárnát, lehetett levélangyalkát ragasztani, és kupakból pörgettyűt készíteni.

Közben a színpadon beindultak a műsorok. A modern táncosok szép ruhákban, jó zenékre táncoltak, a Főnix Néptáncegyüttes pedig hozta a tőlük már megszokott magas színvonalat. Igazán jó kis előadást láthattunk tőlük. Ők itt már igazi házigazdák, a művelődési ház rendezvényein rendszeresen gyönyörködhetünk a műsorukban.

Végül az estet egy jó kis mulatság, bál zárta. Élőzenére rophatta a táncot az, akinek még maradt az egész délutáni program után ereje. Kellemesen telt el ez a nap, a nem túl barátságos időjárás ellenére is jól sikerült a program. Köszönet érte a szervezőknek.

– Hajdu-Horváth Emese, a Csapókerti Közművelődési Egyesület krónikása –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA