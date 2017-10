Olvasói levél: Szavahihetőségi hasadás

Alfonso Aquiler Egy pápa arcai c. könyvében leírja II. János Pál pápa és a 20 éves svájci gárdista első találkozóját: „A pápa rám nézett az élénk világos szürke szemével. Abban a pillanatban semmi más nem számított neki. 100 százalékos figyelmet szentelt rám.” Az effajta figyelem sokszor hiányzik a politikusoknál, csak testben vannak jelen a fórumokon. Információkat közölnek, de nem kommunikálnak. Az csak akkor valósul meg, ha a befogadó az előadó gondolatait felfogja, megérti. A sikeres kommunikáció akadálya az is, hogy az elmúlt évtizedekben a politikusok ígéretei és a valóság között óriási űr tátongott, ezért létrejött a „szavahihetőségi hasadás”. A politikusoknak azt is figyelembe kell venni, hogy az emberek döntéseit nemcsak az észszerűség, hanem az érzelmei is befolyásolják, nem csak az észre, hanem a szívre, az érzelmekre is hatással kell lenni. A lélekbúvárok bebizonyították, hogy a közügyek területén nem a racionalitás, hanem az érzelmek alapján döntenek az emberek.

Nem csak több mint 40 éves pedagógiai munkámban, hanem országgyűlési képviselőként is megtapasztaltam, hogy nem célszerű azonnal a program ismertetést megkezdeni, a „leckét” felmondani, hanem elöljáróban oldott légkört kell teremteni. Célszerű megismerni a település jellemzőit, eredményeit, az ott lakók gondjait. Először elismerően kell szólni a település eredményeiről, ezután arról, ami az emberek számára gondot okoz. Így érzelemerősítő hatást lehet kiváltani. Az egyik községben arról informáltak, hogy sok a munkanélküli fiatal. Amikor itt program beszédet tartottam, először a munkanélküliségről szóltam és idézetem II. János Pál pápát, aki kijelentette, hogy a fiatalokat munkanélküliségre kárhoztatni annyi, mint megölni a lelküket. Azonnal éreztem, hogy egy hullámhosszon vagyok a résztvevőkkel, csak ezután szóltam a párt célkitűzéseiről.

Az előadónak elsősorban azon programrészekről érdemes szólni, amelyek a település gondjait enyhítik. Ezáltal a fórum résztvevői azokat is tájékoztatják az elhangzottakról, akik nem voltak a tanácskozáson. Ez azonban csak akkor valósul meg, ha az előadáson megjelentek aktív résztvevői a fórumnak. Tudom, ezt nehéz minden alkalommal elérni, de csak így van értelme a programismertetésnek.

– Dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló –

