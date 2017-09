Olvasói levél: Nyilatkozni komoly felelősség!

A Magosz megyei elnöke szerint: „Abszurdum, hogy takarmánybúzából csinálnak a pékek adalékanyaggal különböző minőségű kenyereket, miközben remek termőtáj lennénk.”

A Hajdú Gabona történetét 1843-tól számítjuk, amikor is 400 debreceni polgár kezdeményezésére elkezdték építeni a debreceni István malmot. Az általuk gyártott lisztek minőségét bizonyítja, hogy 1862-ben a londoni világkiállítás minden liszt kategóriáját a debreceni malom nyerte.

A mi cégünk ennek a minőségnek az örököse és őrzője is. A Hajdú csikós liszt a megyei Minőségi Termék Díj birtokosa, bekerült a Megyei Értéktárba, mint nemzeti érték és jelenleg kezdeményezve van a hajdú lisztek Hungarikummá nyilvánítása. Cégünk alapfilozófiája és fontos célkitűzése, hogy minőségi liszttel lássuk el partnereinket és ezáltal egymillió fogyasztót.

Amit Fülep Zsolt a szakmai­ság védelméről és egymás tiszteletéről nyilatkozott, teljesen egyetértek vele. Jómagam a Hajdú Gabonát 1990 óta vezetem, és a Magyar Gabonaszövetséget 22 évig irányítottam. 30 éve rendszeresen nyilatkozom a gabona szakmáról. Arra mindig vigyáztam, hogy abban nyilatkozzam, ami az én szakterületem, amihez értek, vagy ha a termékpálya más szereplőjét is érintettem, az csak segítő szándékú és pozitív legyen. A nyilatkozónak tisztában kell lenni azzal, hogy ne a vágyait, hanem a realitást jelenítse meg, ez tehát komoly felelősséget is jelent. Én és a cégünk mindig a jó kapcsolatra, a békességre törekedtünk mind a termelői körrel, mind a sütőiparral. Száz évvel ezelőtt is volt búzatermelő, malom és sütőipar, és száz év múlva is lesz. Fontos, hogy hagyjuk egymást békében dolgozni és élni.

– Dr. Lakatos Zoltán, a Hajdúgabona Zrt. elnök-vezérigazgatója –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA