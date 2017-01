Olvasói levél: Mivé lesz a szép magyar nyelv!

Nem tudom, ma az iskolákban hogyan tanítják, nekünk a gimnáziumi éveink alatt a tanáraink igen nagy gondot fordítottak a beszédre, ami akkor még szép és igazán magyar volt. Visszatérve a jelenbe, vegyük a köszönéseket. A felnövekvő nemzedék, de sok esetben a felnőttek is a szia, ciao, hello szót használják reggel, délben és este is. Talán szebb lenne ősapáink nyelvén a jó reggelt, jó napot, jó estét kívánok.

A legmegdöbbentőbb kifejezések azonban a reklámokban hangzanak el. Például: brutális választék, ami nyelvileg teljesen érthetetlen és magyartalan, mert mit jelent a brutális? Állatias, kíméletlen, erőszakos. A másik: durván jó árak, ami megint érthetetlen mert a durva ugyancsak erőszakost jelent. Ugyanez a „padlón az árak”. Márpedig ott legfeljebb szőnyeg és esetleg szemét található.

Engedjék meg, hogy megosszak egy személyes élményt a nyelvünk ősiségével és szépségével kapcsolatban. Erdélyben járva, Énlaka falvába (említve 1330) is eljutottam. Elgondolkodva nevén eszembe jutott nyelvünk ősisége és szépsége. Énlaka jelentése: én itt lakom, ez az én lakom, én lakom itt – nyelvünk gyönyörűsége.

Érdemes néhány külföldi nyelvtudós véleményét idézni a magyar nyelvről.

Az olasz Mezzofanti, aki a világ számos nyelvén beszélt, köztük magyarul is, egyszer így nyilatkozott: a magyarok úgy látszik, még nem tudják milyen kincset bírnak a nyelvükben. A magyar nyelv amikor terjedni kezdett, tudós nyelvészek mint Mezzofanti is, meglepve állapították meg „hiszen e nyelv olyan tökéletes szerkezetű és olyan gazdag szóanyagú, hogy a régi irodalmi nyelvekkel nem csak versenyezhet, de azokat felül is múlja”.

Egy angol nyelvész és irodalomtanár a következőket írta: „a magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb Európai nyelv még nem is létezett… nem naptár ez amely a korok változásához alkalmazkodik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz, nem von vissza, nem ad és nem vesz el senkitől. E nyelv a legrégibb és legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti önállóságnak és a szellemi függetlenségnek.”

Végezetül nyelvünk ősiségének bizonyságaként (ennek a vizsgálatnak a valódiságát autentikus forrás hiányában sokan megkérdőjelezik – a szerkesztő): a párizsi Sorbonne nyelvészei, hogy a nyelvek ősiségét megállapíthassák, összehasonlításokat végeztek elektronikus számítógépek segítségével megvizsgálták a világ kis és nagy élő és holt nyelveit abból a szempontból, hogy melyik őrzött meg legtöbbet az ősműveltség nyelv-elemeiből az ősetimonokból, alapszavakból (etimon-őse valaminek, amelyből származik). Az eredmény a következő volt: a magyar nyelv 68 százalékos ősetimont tartalmaz, míg a többi nyelv 4-26 százalékot.

Mindez a fent említett nyelvhasználat ismeretében elgondolkodtató, hiszen a nyelv egy nemzet kultúrájának legfőbb értéke.

– Fábián Pál, Debrecen –

