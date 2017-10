Olvasói levél: Mi lesz veled Bagamér?

A napokban Szegeden temették el, ahol mint jogi egyetemi oktató nagy érdemeket szerzett. Magasrangú kitüntetéseiről a népes végtisztesség tévő közösség is hallhatott. Ízig-vérig egyetemi tanár volt, aki Bagamér szülöttjeként, majd díszpolgáraként is következetesen felkutatta a település múltját a kezdetektől a múlt századig. Életre hívta a Bagaméri Kört, melynek tagjaival együtt részt vett a programok tervezésében és megvalósításában is.

Sok koszorúzási és egyéb települési megmozduláson vettünk részt együtt. A Bagaméri Krónika folyamatosan beszámolt az általa végzett kutatások eredményeiről. Akik tudni akarták a Mi volt akkor Bagamérban? kérdésre a feleletet, megtalálták a falu krónikájában…

A múlt tanulságai nyomán, mégis a Mi lesz veled Bagamér? kérdése foglalkoztat a településen sokakat. Letűnt korok emberei, akik szívügyüknek tekintették a lakóhelyük sorsát, a jelenben a még jobb jövőért késztetik aktív tevékenységre az arra alkalmas embereket.

A jó termőföld változataiban gazdag Bagamér térségét látva már Bocskai István fejedelem sok száz hajdút telepített a vidékre. A földdel kapcsolatban „belőle élni” lehetőség mellett, minden időben az „érte élni és kitartóan művelni” változat foglalkoztatta a vidék élni akaró népét. A szőlő és gyümölcsösökben gazdag egykori kertekben ma akácos erdők vad rengetegeit lengedezteti az őszi szél. Enyhe vigasz a tormatermesztésre nagyszerűen alkalmas földeken serényen munkálkodók megélhetési lehetősége. A nem sok haszonnal járó közmunkások szorgoskodása nyomán lesznek szebbé a terek és utcák vonulatai. Időszerű az egykori költői bátorítás üzenete: „Ne hagyjátok a templomokat, s az iskolákat!” A napról-napra megújult erővel fáradozó pedagógusok és más hívatás munkásainak munkálkodása is sokat segít a település előbbre haladásában.

Bagamér eredeti neve, Boh-Mír, magyarul, Isten békéje, méltán vetítheti előre a boldog jövő képét. „A történelem, az élet tanító mestere” – Hérodotosz bölcselete azt hirdeti, a boldog jövőért a jelenben érdemes élni és fáradozni Bagamérban is.

– Szász Ferenc, Bagamér –

