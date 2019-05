Olvasói levél: Maradandót alkottak a nyugdíjasok

Ünnepi rendezvényünket a Józsai Közösségi Ház színháztermében tartottuk. A megnyitóbeszédet Nagy Mária, a közösségi ház vezetője kezdte (képünkön). Klubvezetőnk, Pásztorné Irénke is üdvözölte és köszöntötte a jeles alkalomból meghívottakat, továbbá köszöntötte az alapító tagokat, s a közülük körünkben megjelent Papp Gézát, Szórádi Jánosnét, Somogyi Imrénét, Kállai Lajosnét, Eszenyi Sándornét, Bátori Józsefnét. Külön tisztelettel köszöntötte Balázs Ákos képviselőt, aki átadta dr. Papp László polgármester üdvözletét, majd méltatta egyesületünk eddigi életútját, klubunk meghatározó szerepét a közösségi életben. Emlékidézés diákkal és képekkel, kulturális műsor is színesítette a napot, majd az ebédet tortával fejeztük be. Tudjuk, hogy az élet ünnepek nélkül olyan, mint a hosszú út megálló nélkül. Így tehát elmondhatjuk, hogy igényeset, látványosat és maradandót alkottunk, köszönet érte minden közreműködőnek!

– Gorzsás Antal sajtófelelős –

