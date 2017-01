Olvasói levél: Már vízkereszt is elmúlt

Azon morfondírozik, hogy karácsonykor mindenki segíteni szeretne, a pártok is, de az advent múltával a segítőkészség megcsappan. A szerző felteszi a kérdést: Karácsony után hová lesznek az egyházak, a pártok, hol az állam? Miért nincs lakás, amit a hajléktalanok kaphatnának? Kicsit sommásan egy kérdéssé lehetne gyúrni: Miért nem tesz valamit a rászorultakért valaki?

Azt hiszem, jobb lenne, ha mindenkinek magának tenné fel a kérdést: Én mit teszek értük? Először nekem illene a feltett kérdésemre válaszolni. Lassan öt éve járok egy hajléktalan melegedőbe segíteni: szendvicseket készíteni, ételt osztani, mosogatni, krízis időben főzni és beszélgetni, amire éppen szükség van. Az éveim szaporodásával nekem már egyre inkább a beszélgetés marad. Sok nyomort láttam közelről. Sok nehéz sorsot ismertem meg. Egyiküktől advent utolsó hetében megkaptam a karácsonyi ajándékomat. Csendes napsütéses délelőtt volt. A téren, egy padon egy nagyszakállú öregemberrel ült. Amikor kezet fogtam vele, ezt mondta: „Tudja, mit nem felejtek el soha míg élek?” Nem válaszoltam, hát folytatta: „Amikor először voltam a melegedőben maga kezet fogott velem.”

Karácsony elmúlt. Elmúlt már vízkereszt is. A tél advent idején csak ijesztgetett minket, karácsony után viszont jócskán belefogott. A hideg a mínusz 15 fokot is túllépte. Ideje lenne mindenkinek jó választ adni a kérdésre. Január 7-én a Szabadfogas akcióval az alig húszéves Gerlóczy Zsigmond nagyon jó választ adott. És jó választ adtak azok az ezrek is, akik néhány nap alatt 180-200 szabadfogast aggattak tele meleg kabátokkal. Biztosan lesznek, akik fanyalognak majd: Eladják és lesz miből inniuk. Mennyi embert fog megmenteni ez a sok energia? Százat, kétszázat? Ötvenért is, de 10-ért is érdemes. Valójában abban reménykedem, hogy az akció sikerén felbuzdulva előáll még 3-4 Gerlóczy Zsigmond új ötletekkel, ami segíthet néhány embernek megint egy kicsit könnyebben élni.

– Pécsi Tamás, Debrecen –

