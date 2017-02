Olvasói levél: Kellenek a szentek, s a közbenjárók

Ezen a ponton érdemes kitekinteni a kereszténység történelmére, nagy vonalakban. Krisztus után 1000 évig egyben maradt az egyház, ekkor megtörténik a kelet- nyugati szakadás. A nyugati ágon 500 év elteltével kiválik az anglikán egyház, illetve lezajlik a reformáció. Az anglikán egyház amerikai térnyerése alatt új neveket kap, hozzánk baptista vallásként tér vissza. A reformáció a Szentháromság hirdetésében teljesedik ki, de történnek tévedések is: a templomból eltávolítják a az orgonát, a szent szobrokat, képeket és freskókat, mondván: nem azokat kell nézegetni, hanem az igehirdetőre kell figyelni (a szószék így marad). Aztán egy idő után rájönnek, hogy mégis jó lenne az orgona, úgy sokkal emelkedettebb az istentisztelet. Ennyi visszalépés történik, de valami még kellene: a szentek visszahelyezése. Minden hívő ember imádkozik, és néha közbenjárót is kér, például elhunyt szerettei személyében („…édesapám, édesanyám járj közbe értem …”; Balázs Fecó ezt így énekli meg: „…anyám, vigyél magaddal!”). Ez normális dolog, csak sokkal hitelesebb volna azt mondani, mint őseink: „Szent István királyunk, járj közbe értünk!” Most, amikor a reformáció 500. évében sűrűsödni fognak a különböző programok, elméletek a megújulásról, jó lenne, ha valakinek ez is feltűnne.

Katolikus testvéreink mélyebben élik meg a hitüket, több közbenjárójuk is van, amíg mi protestánsok mindig csak Jézushoz fordulunk. (Aztán a közéletben a miniszterhez, a polgármesterhez, az igazgatóhoz, mert ezt szoktuk meg, nem bízunk, csak a „főnökben”.)

Persze lehet, hogy baj van az életvitelünkkel, így senki nem lenne méltó a szentté avatásra, de rögtön itt a harmadik visszalépés lehetősége: Szentek legyünk és feddhetetlenek!

– Czövek János István, Biharnagybajom –

