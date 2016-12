Olvasói levél: Karácsony

Naptári időnk számítása, Krisztus születéséhez vonják vissza figyelmünket. Mégis arasznyi életem távlatában, időszerűen most 60 évvel ezelőttre gondolok. Az általános iskola negyedik osztályosaként mit sem gondoltunk történelmi pillanatra. Jelentős változást viszont érzékeltünk, amikor az orosz helyett, a német nyelvet tanultuk. Az „Ó tannen baum” (Ó fenyőfa) kezdetű éneket dúdolgattuk szünidőben is. Szüleink és nagyszüleink öröme felragyogott. Hópehely-örömként múlt el az akkori boldogságunk. Hamarosan visszatért, a nemkívánatos kötelező nyelvtanulás feladata. Még rá is tettek.

Az ünnep igaz jelentősége nagyobb, minthogy zsugoríthatnánk fogalmakban. Áttör minden nevesítésen az emberiségért eljött és született „Szabadító” kiolthatatlan életet hordozó valósága. Ezért mondhatjuk, hogy felül minden emberi ellenségeskedésen. Győztes Úrként ismeretes történelmi távlatokban és gyorsan múló napjaink útjain. Korunk világa békesség és jólét után sóvárogva kiált. Örömteli szívvel fogadjuk a testi-lelki egészség szempontjából jelentős időket. A nagy bevásárlási lázzal járó napok után, a szeretet adás-kapás csendes perceiben lehet része minden embernek. Ráadás ajándékként a soha el nem múló szeretet, és megbékélés legyen közelünkben a csillogó fények árnyékában is!

– Szász Ferenc, Bagamér –

