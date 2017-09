Olvasói levél: Indokolt lenne a korlátozó tábla

Nem tudom, hogy ezeket az intézkedéseket ki, és hol dönti el, de Debrecen számos pontján már réges-régen indokolt lenne hasonló óvintézkedés bevezetése. Például, ahol a nagyon nagy forgalmú út mellett óvoda(!) és felsőfokú tanintézmény is van egymással szemben – és még egy nagy forgalmú útkereszteződés is. Bár a kijelölt gyalogátkelőhely útburkolati jele fel van festve, de annak ellenére, hogy ott már több közúti baleset történt – a napokban is, bár szerencsére nem halálos –, sebességkorlátozási táblát mégsem tettek ki, pedig indokolt lenne. Vagy talán egy halálos gázolás kellene ahhoz, hogy ide is kerüljön? A helyszín, az Ótemető és Dobozi utca kereszteződése, ahol olykor 60-70 kilométeres sebességgel is száguldoznak a gépjárművek, ahogy azt nap mint nap tapasztaljuk.

– Komáromi Imre, Debrecen –

