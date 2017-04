Olvasói levél: Feszültségoldó csütörtök

Igen, délről, Szíriából a háború elől menekülő, életüket féltő emberektől nem kell tartani, nekik nem Magyarország az úti cél, csak gyorsan távozni akarnak. Szerencsére nem ismerik nyelvünket, nem értik az óriásplakátokra felírtakat. Azt, hogy Magyarország jobban teljesít. A nyugati érkezők viszont tolmácsok segítségével tudomást szereznek erről a nagyszerű hírről. Ezért félő, hogy Ausztriából, Svájcból, Németországból egyre többen özönlenek hazánkba, bár a miniszter megnyugtatott, nyugatról sem engedünk be senkit. Nem említette az északi országokból érkező veszélyeket, mert ő is tisztában van azzal, hogy például Svédországból kevés turista látogat hazánkba, így ők nem tudják, hogy Magyarország jobban teljesít. Azonban a mindig mindenre tökéletes választ adó Lázár Jánosnak tudnia kell, hogy a keleti országokban élők százai már eddig is sok letelepedési kötvényt vásároltak és szabadon járkálnak hazánkban, valamint az Európai Unió országaiban is. Megnyugtató, hogy nem csak óriásplakátokon, hanem a metróban és más helyeken is olvasni lehet azt, hogy „Állítsuk meg Brüsszelt!”. Emellett még a miniszter is vigyáz arra, hogy se keletről, se nyugatról ne engedjünk be senkit. A Brüsszelből érkező sok milliárd forintot azonban engedjük be, mert csak ez biztosít hazánknak csekély gazdasági növekedést.

– dr. Takács Imre, Hajdúszoboszló –

