Olvasói levél: Felújítás miatt tűzvész?!

Április 15-én este felé döbbenten hallottam a rádióban, aztán pedig elborzadva láttam a televízióban, hogy kigyulladt a párizsi Notre-Dame! (A gomolygó füstfelhő a WTC ikertornyainak pusztulását juttatta az eszembe.) Akkor – 2001-ben New York büszkesége semmisült meg terrortámadás következtében, most Párizs XI. századi remekműve lett a lángok martaléka – eddig tisztázatlan okok miatt).

1163-tól építették majdnem 200 éven át és később a világ minden részéből évente milliók mentek megcsodálni a korai gótika e monumentális alkotását, a francia főváros egyik jelképét. (A másik az Eiffel- torony.)

Idegenvezetőként én is sok turistacsoportot elvittem Párizsba és Franciaország különböző vidékeire. Mindig a Notre-Dame-nál kezdtük a városnézést. (Előtte ott van a nulla kilométerkő, ahonnan a távolságokat mérik Franciaországban.) Miután a katedrális előtt állva elmondtam a Notre-Dame történetét, belül mindig megnéztük a gyönyörű, színes rózsaablakokat, néha a kincstárat is, ha pedig szerencsénk volt, akkor egy misét is láthattunk és hallhattuk a hatalmas harang zúgását. Most szegényebb lett az egész világ egy páratlan kulturális értékkel, egy olyan műemlékkel, amelyet nagyon nehéz lesz helyreállítani. Felújításkor épp ezért sokkal jobban kellene vigyázni az épületekre, hogy ne okozzanak még nagyobb kárt bennük!

– Magi Zsolt László, Debrecen, nyugalmazott francia-orosz szakos főiskolai nyelvtanár –

Sikerült megfékezni a tüzet a Notre Dame-ban, a károk felbecsülhetetlenek Párizs - Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfő délután felcsaptak a lángok a Notre Dame-ban, Párizs egyik ikonikus épületénél. A tűzoltóknak hajnalra sikerült kontroll alatt tartaniuk a tüzet, majd teljesen eloltani azt - számolt be róla a BBC. Az 850 éves gótikus épület fő részeit és a két ha... Tovább a cikkhez

ÉLŐ VIDEÓ - Hatalmas lángokkal ég a Notre Dame! Párizs - Lángokban áll Párizs világhírű katedrálisa.Bejárták a közösségi médiát a képek melyeken a 850 éves katedrális lángol, és óriási füstfelhő tör belőle az ég felé. A tűz okai még nem világosak, de a hivatalos szervek a felújítási munkálatokat hozzák kapcsolatba a keletkezésével. A templomon ta... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA