Olvasói levél: Ez döbbenetes…

A legnépszerűbb fiúnév Londonban a Mohamed. Egy muszlim szónok azt mondta: „London már muzulmánabb, mint sok iszlám ország együttvéve.” Egy ottani újságíró pedig egyszerűen „Londonisztán” néven emlegeti a várost, melynek főpolgármestere, Sadiq Khan is muzulmán. A saria bíróságok is rohamtempóban szaporodnak, „hivatalosan” mintegy 100 működik Londonban. Egy felmérés szerint az utóbbi időben megduplázódott az iszlám vallásra áttértek száma. A még meglévő keresztény templomok konganak az ürességtől, a mecsetekbe viszont be sem férnek a hívők. Birminghamben, a második legnagyobb brit városban, egy minaret a látképét. Az ottaniak 25 ezres petícióval azt akarják elérni, hogy a hatóságok engedélyezzék nekik naponta háromszor a hangosbeszélő (megafon) használatát, amivel imára szólíthatják a muzulmán hívőket.

Ha a jelenlegi trend tovább folytatódik, akkor a kereszténység csak emlék marad Angliában, a jövő vallása az iszlám lesz. Manchesternek 15,8, Birminghamnek 21,8, Bradfordnak pedig 24,7 százaléka muzulmán. Bradfordban és Liverpoolban a gyerekek fele muszlim. Angliában összesen 1700 mecset működik! Ide vezetett a „nyílt társadalom”. Ez döbbenetes és tragédia is egyben. Ennek apropóján gróf Apponyi Albert prófétai szavai kívánkoznak ide, melyeket 4 nyelven Trianonban mondott el 1920-ban, amikor átvette a békediktátumot: „Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját!”

– Magi Zsolt László, Debrecen –

