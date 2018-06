Olvasói levél: Biztonságos utazás

Az eset elbírálása helyett gondolatok ébredtek bennem. Milyen jó is volt, mikor az egyszerű jegykezelő személyesen átadta az utazásra jogosító jegyet. A sofőr csak a biztonságos vezetésre figyelt, pedig akkor még nem voltak versenypályához hasonló útjaink. Ellenőröktől tartó stresszes utasokat és túlterhelt vezetőket is alig-alig láthattunk. Természetesen jogos elvárás a törvény tisztelete, különösen ott, ahol megnövekszik a vétség kísértése… Talán a hőség is kiválthat olykor figyelmetlenséget úgy a közlekedésben, mint a gyakorlati működés terén, melyek testi-lelki sérülésekhez vezethetnek. Kívánatos elvárás lehetne, hogy „szúnyog esetek, ne legyenek elefánttá!” Az általam ismert esemény ilyen jellegű történet. Csakis elismeréssel nyugtáztam a buszvezető magatartását, mint erkölcsi győztest is látva a küzdelemben a „kérlelhetetlen” ellenőrrel szemben. Szorongtam azonban, némely útitárssal együtt, közeledve a csúcsforgalmú városhoz, ilyen atrocitás után a biztonságos célba érésért!

– Szász Ferenc, Bagamér –

