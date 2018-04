Olvasói levél: Amit a múltból tanulni lehet

Útban Sepsiszentgyörgy felé megálltunk Fehéregyházán, és megkoszorúztuk Petőfi Sándor emlékművét, ezzel is tisztelegve 1848 hősei előtt.

A találkozó során a diákok prezentációk formájában angol nyelven mutatták be ismereteiket a második világháborúról és a holokausztról, azokról a 20. századi eseményekről, amelyeknek nem szabad újra megismétlődniük. A projekt célja ugyanis szembesülni a múlttal, és megtervezni a jövőt, ahogyan élni szeretnénk Európában.

Minden ország másképpen dolgozta fel a témát, hiszen mindenkit másképpen érintettek az események: a finnek inkább az orosz-finn viszályt emelték ki; a portugálok a témáról szóló könyveket dolgozták fel, hiszen őket annyira közvetlenül nem érintette a világháború; a törökök is irodalmi oldalról, illetve az eseményekhez kapcsolódó és Törökországban menedéket találó személy oldaláról vizsgálták a témát; a leginkább érintett Székelyföld és Magyarország volt, ezért mi az események, az áldozatok, az irodalom és a film oldaláról közelítettük meg a történteket. A program során végigjártuk Sepsiszentgyörgy világháborús és holokauszthoz kapcsolódó emlékhelyeit, egy eseményeket átélt bácsi mesélt a városban történtekről, majd gyertyát gyújtottunk az elhurcolt és elhunyt gyerekek emlékére. A brassói kirándulásunk során is megnéztük a holokauszt emlékművét, majd a zsinagógában hallgattunk meg egy rövid előadást. Látogatást tettünk Törcsváron is, ahol kerestük Drakula nyomait, de végül csak a „horrorházban” találtunk rá, ahonnan nagy sikongatással menekültek ki a gyerekek.

A közös munka mellett a diákok tanultak táncokat, részt vettek román nyelvórán, volt több közösségépítő játék, meglátogattuk a Székely Nemzeti Múzeumot, a Bod Péter Megyei Könyvtárat, a Míves Házban nemezeltünk, Csernátonban, a székely fejfákkal, a skanzennel ismerkedtünk, és a jeges Szent Anna tóhoz is ellátogattunk. Ott még fél méteres hó volt, amit még a medvék sem bírnak, így nem tudtunk csoportképet készíteni velük.

A diákokat fogadó családok nagy-nagy szeretettel gondoskodtak fogadott fiaikról és lányaikról, melyet hálásan köszönünk, ahogyan a nagyszerű szervezést is.

– Seressné Barta Ibolya, tanár –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA