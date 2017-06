Olvasói levél: A törvény csak a rendbontókat sújtsa!

A Stádiumban kifejtett valamennyi törvénytervezet a társadalom és gazdaság fejlődését segítette. Széchenyi ezen könyvében rámutat arra, hogy „a törvény filozófiája: a jót pártolni, a rosszat sújtani; s nincs veszedelmesebb, mint a törvények politikai tekintetek miatt majd egynek, majd másnak kedveznek, mert akkor valójában vége minden törvényi szentségnek”.

Széchenyi a Világ című könyvében kifejti, hogy „a törvények csak akkor fognak valódi áldást s halhatatlan hírt ruházni hazánkra, ha az erényt és a sajátot, mindenkiben egyenlően pártolni – a vétket pedig mindenkiben egyenlően sújtani fogják”. Vajon a Híd a munka világában programra biztosított pénzből több mint egymilliárd forintot más célra felhasználók vétkes cselekedetét miért nem sújtja a törvény?

Széchenyi a Világ című művében arról is szól, hogy „a törvény ne csak papíron legyen írva, s a privilegizálatlant keményen ítélje, a privilegizált pedig alóla kibújhassék, hanem egyik szótörőt, rendbontót, törvényszegőt úgy érje és úgy sújtsa, mint a másikat, s e részben egy soron álljon a herceg a szántóvetővel”.

Széchenyi azonban rávilágít arra is, hogy „nem a szegényt, tudatlant, neveletlent kell keményebben büntetni, hanem azt, ki nagyobb vagyon után, jobb nevelés s tanulás által köteles volna szenvedelmit zablában tartani”. Közismert, hogy a legnagyobb magyar a szántóvetők szószólója, segítője volt, nemcsak az Országgyűlésben, hanem számtalan nemes cselekedetével is. A Hitel című könyvében írja: „könnyű annak nem lopni, kinek mindene van, ki mindennel bővelkedik, de a szegénynek, fázónak, koplalónak vajmi nehéz”. Azóta sokat változott a világ, mert akinek mindene van, az is képes jogtalan elsajátításokra.

A Stádiumban tömören megfogalmazta: „Hunniában örök díszünkre legyen a törvény előtti egyenlőség”. Széchenyi arra is rámutat, hogy „a törvény bármilyen jó is, még semmi, ha annak csak az engedelmeskedik, ki éppen akar, s a kormánynak nem áll hatalmában szorítani is mindenkit a törvény teljesítésére”.

Megszívlelendő az a gondolata is, amely szerint „nem az a szégyen, ha valamely népről azt mondják; ott féktelen rendbontó van, hanem az, hogy ott a féktelent, a rendbontót nem büntetik!

Azért ítélnek minket keményebben éspedig méltán, mert ilyesmiket palástolni akarunk s ahelyett, hogy azokat minden hasztalan szóvesztés nélkül megvallanók, s minden idővesztés nélkül irgalmatlanul megbüntetnők!”

Hasznos lenne a jelenben is megszívlelni Széchenyi gondolatait.

– dr. Takács Imre, Széchenyi-kutató, Hajdúszoboszló –

