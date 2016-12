Olvasói levél: A Pisa-felmérésről

Kunhalmi Ágnes szerint ez „sokkoló és tragédia” és természetesen a kormány a felelős… Szerintem pedig nem a pedagógusok képzésével és fizetésével, hanem a fegyelem romlásával van a hiba, amely már az óvodában elkezdődik. Egy néhány éve elfogadott törvény szerint „nem kötelezhetik az ötévest arra, hogy leüljön a közös foglalkozások feladatait teljesíteni”. Később, az általános iskola alsó osztályaiban – ha jól tudom – nem lehet érdemjegyeket adni, csak szövegesen kell értékelni a tanulók teljesítményét. Szép lassan hozzászoknak a gyerekek a lazasághoz. Verset nem kell megtanulni, mert az benne van a szöveggyűjteményben. Dátumokat, neveket nem kell megjegyezni, mert túlterhelné az agyat! Nagyobbaktól hallottam olyan véleményt is, hogy: „Minek tanulni? Rajta van minden az interneten!”

Amíg nem lesz szigorúbb az iskola, és azt a diákot, amelyik nem úgy tanul és viselkedik, ahogy elvárható, amelyik akadályozza a többiek előrehaladását, azt el kell távolítani az intézményből. Amíg a fiatalok egy része nem akar komolyan tanulni, érdeklődni a tudományos eredmények iránt, addig nem lesz javulás.

Évtizedekkel ezelőtt még középiskolás diákok sem tekereghettek az utcán este 8 óra után, nemhogy hajnalig mulassanak a diszkóban „némi szerektől feldobva”! Az interneten és az „okos” telefonokon sem mindig a hasznos ismereteket keresgélik, hanem zenével, játékokkal töltik el a sok időt. Akinek a füle be van dugva, az kevesebbet tud meg a világ dolgairól. Van olyan, aki azt sem tudja, mit ünneplünk március 15-én és ki volt Petőfi Sándor! Az SMS-nyelv is egy torz, hibás helyesírásra szoktat. Ha azt látják a televízióban, hogy néhány hónapos bezártsággal, evéssel, ivással, cigarettázással, meztelenkedéssel, trágár vitatkozással és alvással 36 millió forinthoz lehet jutni, akkor minek tanulni?

Szerencsére vannak szorgalmas fiatalok is, akik díjakat, szép eredményeket érnek el az életben. Róluk is lehet gyakran olvasni az újságokban. Ők is a magyar iskolarendszerbe jártak, őket is magyar pedagógusok tanították, csakhogy ők akartak tanulni, és így jutottak egyetemre vagy főiskolára! A munkahelyeken is szigorúság és fegyelem van, ezt fiatalon meg kell szokni: aki nem dolgozik rendesen, azt azonnal elbocsájtják!

– Magi Zsolt László, nyugalmazott pedagógus, Debrecen –

