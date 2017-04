Olvasói levél: A magyar népi kultúra egy szelete

Tudomásom szerint a régmúltú híres csárdák világában mintegy 80-90 év óta jelen volt a cigányzene. Itt említem meg városunkat, Debrecent is, ahol az 1970-80-as években még hat vendéglátó helyen cigányzenészek muzsikáltak és igen kedveltek voltak. A „búbánatfelejtő”, az emberek érzéseire, lelkületükre ható zene e csárdában még kifejezőbbé válik, amikor a bort iszogatva szinte kedve támad a vendégnek arra, hogy halkan vagy hangosabban is elkezdje dalolni a nótát, amit a zenekar játszik. A magyar emberhez egy közelálló zenei kultúrát a XXI. században a pénz világa gépiessé akarja tenni. Pedig a gép nem megy oda az asztalhoz a kedves vendéghez, hogy a vonóval ott kísérjék, ha kedve támadna dalolni. A külföldiek is szeretik. Ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy személyes élményt. Az 1970-es években egy franciaországi delegációt kísérve a Hortobágyi Csárdában vacsoráztunk, szólt a cigányzene, és a delegáció tagjainak annyira tetszett, hogy egy szép hallgató dallamára a halászlé evése közben letették az evőkanalat, majd a dallam ütemére kezüket föltartva elkezdték mozgatni, és a végén taps kísérte a zenekart.

Mindezen leírtak után tisztelettel vagyok a Hortobágyi Nonprofit Kft. munkája iránt, hisz én is többször voltam hortobágyi rendezvényeken, lovasnapokon, láttam a népdal- és néptánccsoportok bemutatóit, melyek a magyar népi kultúránk örömteljes részei, de mindez az élő cigányzene kultúrát nem helyettesíti, amely a külföldiek szemében is magyar.

– Fábián Pál, Debrecen –

