Olvasói levél: A kerékpárút vajon kié akkor?

A probléma, hogy (segéd)motorkerékpárokkal sokan a biciklisávon vagy az úton közlekednek lakott területen belül. (Időnként a járdán is.) Ez tudtommal tilos. Ha az ember figyelmezteti erre őket, akkor arrogáns válaszreakcióra számíthat. Gyakorlatilag mindenhol ezt látom, napi szinten. Már az elektromos bringák is „macerások”, mert könnyen elég nagy sebességet tudnak elérni és nagyon csendesek. A benzineseknek pedig semmi keresnivalója nem kellene, hogy legyen a kerékpárosoknak létrehozott részen, még településhatáron kívül sem, mivel úgysem tartják be a sebességlimitet.

A kerékpárosok, úgy tapasztalom, közutálatnak örvendenek, miközben szerintem ők vannak a leginkább kellemetlen helyzetben. A gyalogosok ráadásul állandóan besétálnak a bicikliútra, miközben sokszor ott lenne nekik a külön járda is párhuzamosan.

Az autósok közül pedig úgy tűnik, sokan pedig azt se tudják, hogy mikor kinek van elsőbbsége. Ha leszállok és jelzem, hogy átmennék a zebrán, tolva a kerékpárt, akkor meg se állnak. Ha viszont ülök és várok, hogy elfogyjanak, akkor megállnak…

– Kovács János, Debrecen –

