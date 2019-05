Olvasni még mindig menő

Szabados Ágnes, a fiatal híradós szenvedélye az olvasás. Igyekszik az olvasásnépszerűsítés területén tevékenykedni, így 2017 januárjában elkezdett egy nyilvános „olvasó-kihívást”, amelyben a résztvevők feladata, hogy havonta egyetlen könyvet elolvassanak az általa megadott témában. Már több mint 16 ezren csatlakoztak, s létrehoztak egy csoportot (#12honap12konyv). Ágnes a közelmúltban közönségtalálkozón vett részt a hajdúböszörményi Kertész László Városi Könyvtárban, mert nagyon szeretné a fiatalokkal is megismertetni az olvasás szeretetét. (Ezért használja az #olvasnimeno hashtaget).

Másokat inspirál

Az ismert híradóssal dr. Szarvas-Szabó Kata, a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője beszélgetett, akinek elmondta, hogy a kihívás elindításakor kicsit magát is szerette volna motiválni, mert előző évben ő maga sem olvasott minden hónapban. Tévés személyiségként kötelessége is példát mutatni, ráadásul ő egy „könyvmoly”, hobbija az olvasás. Azért tárta a nagyközönség elé szenvedélyét, hátha másokat is inspirálhat. „Az olvasás egy magányos tevékenység, de ha kilépünk az online térbe, láthatjuk, milyen sok ember verbuválódik össze általa. Az olvasmányélményeket meg lehet vitatni. Én pedig azért tartok közönségtalálkozókat, hogy megismerhessem, azokat, akik a csoportba beléptek” – mondta el a Városi Televíziónak Ágnes.

A blogján azt írja, hogy az olvasás terápiának is kiváló. Számtalanszor érezte már, hogy egy-egy könyv úgy hat rá, mint egy önfejlesztő kezelés, ráadásul az egyik leghatékonyabb formája a személyiségfejlesztésnek. „Régóta életem két legfontosabb területe az önismeret és az irodalom, ezért immár irodalomterápiával is foglalkozom, mára már csoportokat vezetek. Három csapattal dolgoztunk együtt az elmúlt fél év során. Teljesen különböző emberek, mind egytől-egyig csodálatosak, és nemcsak nekik, hanem nekem is elképesztően sokat adtak ezek az alkalmak, rengeteget változtam és fejlődtem a saját magam területén” – árulta el Szabados Ágnes.

BB

