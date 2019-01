Olcsóbb tej, drágább kóla: új támogatásokat is hozott 2019

Január elsejétől csökkent a tartós tejek áfája, 18 százalékról 5 százalékra mérséklődött az ESL és az UHT tejek forgalmi adója. Az intézkedéstől a kereslet és a fogyasztás növekedését, valamint az importált tejek visszaszorulását várja az agrártárca. Ugyanakkor emelkedett a népegészségügyi termékadó az egészségi kockázatot jelentő ételek és italok esetében, így például drágábbak lettek a cukros üdítők, a chipsek, a szeszes italok, illetve adóköteles lett többek között a pálinka is. Folytatódik a minimálbér emelés, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a minimálbér 2019. január 1-jétől havi bruttó 149 ezer forint, míg a garantált bérminimum havi bruttó 195 ezer forint, a munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentése pedig idén júliusban folytatódhat. A tranzakciós illeték kapcsán is kedvező változás állt be, 20 ezer forint alatt ingyen utalhatunk.

A cafeteria-rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, a munkáltatói juttatások közül 2019-től kizárólag a SZÉP-kártya alszámláira utalhat kedvezményes adózással béren kívüli juttatást a munkáltató.

Gyod és nyugdíj-kiegészítés

A családoknak kedvező változásokat hozott az új esztendő, a kétgyermekes családok adókedvezménye gyermekenként 20 ezer forintra emelkedett. Bővült továbbá a családi otthon­teremtési kedvezmény (csok) hitelezési kerete is, a gyermekgondozási díj (gyed) maximális összege pedig 208 600 forintra nőtt.

Az idei évtől emelkedtek az ápolási díjak, valamint új kategóriaként januártól bevezették a havi bruttó 100 ezer forintos tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolók számára a gyermekek otthongondozási díját (gyod), mely a gyermek életkorától függetlenül folyósítható. Minden egyéb ápolási díj összege idén 15 százalékkal, majd az elkövetkező három évben 5-5 százalékkal növekedik, így 2022-re 30 százalékos emelkedés várható. S kiemelendő, hogy 50 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést állapítottak meg azoknak, akik legalább húsz évig a gyermeküket otthon ápolták, és az emelt vagy kiemelt összegű ápolási díjra voltak jogosultak.

Csak a SZÉP-kártya maradt

A cafeteria-rendszer jelentős átalakuláson ment keresztül, megszűnt számos eddig adómentes elem, valamint eltörölték a béren kívüli legfeljebb 100 ezer forint össz­értékű készpénz-cafeteriát. Megszűnt mind a papír alapú, mind az elektronikus Erzsébet-utalvány, a munkáltatói juttatások közül 2019-től kizárólag a SZÉP-kártya három (vendéglátás, szállás, szabadidő) alszámlájára utalhat kedvezményes adózással béren kívüli juttatást a munkáltató.

A belföldi turizmust továbbra is támogatnák a SZÉP-kártyákkal | Fotó: Derencsényi István

Többek között megszűnt a lakáscélú munkáltatói támogatás, valamint a diákhitel-törlesztéshez biztosított kedvezmény adómentessége, ugyanakkor a munkáltató 2019-ben is adómentesen fizetheti majd a dolgozók gyermekeinek bölcsődei, óvodai ellátását, illetve sport- és kulturális eseményekre szóló belépőjegyet is adhat cafeteriaként.

Plusz egy év

Tovább emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár, ettől az évtől 64 évre, idén tehát az 1955-ben születettek mehetnek nyugdíjba. Az öregségi nyugdíjminimum 28 500 forint maradt, az általános nyugdíjemelés azonban 2,7 százalékos növekedéssel folytatódott, így januártól több mint havi 133 ezer forintra nő az átlagnyugdíj. A közszférában is béremelkedést hozott az új esztendő, többek között a honvédelmi és rendvédelmi alkalmazottak, a pedagógusok, és az egészségügyi dolgozók fizetése emelkedik, az egészségügyi szakdolgozók és a védőnők például 2019. július 1-jétől 8 százalékos béremeléssel számolhatnak.

– Kiss Dóra –

Emmi: emelkedik a gyed és a diplomás gyed összege, megjelenik a gyod Budapest - Emelkedik a gyermekgondozási díj (gyed) és a diplomás gyed összege, valamint megjelenik a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-vel. Mint kiemelték: ismét emelkednek a családtámogatások 2019-ben. Január elsejétől... Tovább a cikkhez

Csökken az ESL és az UHT tejek forgalmi adója Budapest - Január 1-től 18 százalékról 5 százalékra mérséklődik az ESL (hosszabban eltartható) és az UHT (ultrapasztőrözött) tejek forgalmi adója az elfogadott jogszabály szerint - közölte az Agrárminisztérium (AM). Az agrártárca korábban azt is közölte, hogy az intézkedéstől a kereslet és a fogy... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA