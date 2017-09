Olcsó ugyan a ház, de az élet itt sem könnyű

Komoly szennyvízkezelési problémákkal küzd a megye legkisebb települése, ám az alig valamivel több mint 100 lakosú kisközségnek nincs pénze arra az önrészre, amellyel megoldhatná a belvízproblémáját. Az ivóvízhelyzet sem megnyugtató, hiszen a mérés során kiderült, hogy a víz nem felel meg az előírásoknak. Zsákáról akarták vezetéken áthozni ivóvizet, de ebbe a vekerdiek nem egyeztek bele, így jelenleg a falu saját kútjából érkezik a víz. A kút vizét ugyan kezelni kell, de eddig panasz még nem érkezett a vízminőségre.

– Van olyan település, ahol nagy gond a jó minőségű ivóvíz, nálunk jelen pillanatban ez megoldott – mondta Juhász István polgármester, aki a tervezett munkák sorolásával folytatta: – Szeretnénk kifesteni és rendbe tenni a ravatalozót, továbbá fejleszteni a közösségi terünket. Az előbbire most adtunk be egy pályázatot 750 ezer forint elnyerésére. A közösségi tér bővítéséről pedig már jó hírről is be tudok számolni, ugyanis sikeres volt a tenderünk, így kétmillió forintért egy fedett részt, egy filagóriát fogunk kialakítani.

Van saját aprítógépük

A település első emberének régi álma a napelemekkel termelt energia révén csökkenteni Vekerd költségein. Több intézmény híján viszont nincs elég fogyasztásuk, ezért nem tudnak az önkormányzatok számára kiírt energetikai pályázaton szerepelni.

Vekerd polgármestere, Juhász István | Fotó: Kovács Péter

– A közmunkaprogramnak köszönhetjük, hogy van valami „mozgás” a településen. Jelenleg harminc embert foglalkoztatunk, például a fűz- és nyárfaültetvényünkön. Folyamatosan szedjük a gallyakat, ebben az évben a program keretében sikerült egy ágaprítógépet beszerezni. Ugyan korábban is állt rendelkezésünkre egy, de az három településsel közös volt. Most, hogy van sajátunk, sokkal jobban ki tudjuk majd használni. Fóliában termelünk paradicsomot és paprikát, de nem a bevételre alapozunk, hanem elosztjuk a település lakói között.

Eleinte próbáltuk árusítani, de aztán rájöttünk, hogy jobb, ha a termést befőzzük vagy eladományozzuk”

– vázolta a polgármester.

Talpra lehet állni

Munkahelyek híján Vekerden sem egyszerű a megélhetés, de szerencsére akadnak pozitív történetek is.

– Vekerdre költözött egy debreceni család, amelyik gyakorlatilag tönkrement. Annyi pénzük volt csak, hogy meg tudtak venni egy portát. Nem adták fel, szinte a nulláról újrakezdték. A gyerekük a semmiből a munkaügyi központon keresztül elvégezte a szobafestő-tanfolyamot, és immár vállalkozóként dolgozik. Azóta visszajár a cívisvárosba, a családja itt maradt, ő pedig eltartja magát – hívta fel a jó példára a figyelmet a polgármester.

HBN–MSz

