Olaszországnak nyújtott segítséget a megyei önkormányzat

Az éjszakai égbolton jelentkező fényszennyezés a nagyvárosok egyik legjelentősebb problémája. A jelenség megzavarja az élővilág (különösen a madarak és a növények) életritmusát, nem egy esetben az állatok pusztulását okozza, illetve az emberi szervezet biológiai egyensúlyára is negatív hatással van. Emellett a nagyvárosokban megszokottá vált, hogy a természetes, csillagos égkép helyett a városi közvilágításból származó, szétszórt fény homályosítja el az égboltot.

Az Európai Unió Interreg Európa Programjának támogatásában megvalósuló „Night Light” projekt célja a fényszennyezés visszaszorítása, a csillagos égbolt, mint természeti érték védelme, valamint az ebből fakadó előnyök turisztikai és gazdasági szempontú hasznosítása. A projektbe a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat is bekapcsolódott, Hollandiával, Luxemburggal, Spanyolországgal, Dániával, Szlovéniával és Olaszországgal közösen. A projekt során egy tizenegy fős, szlovén, holland, luxemburgi, dán és magyar szakértőkből álló delegáció látogatott el a múlt héten az olasz Materába. A testület felmérte az ottani fényszennyezéssel kapcsolatos problémákat, illetve megoldási javaslatokat tett a csillagos égbolt ökoturisztikai hasznosításaira. A szakértői csoportba a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Gyarmathy Istvánt, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága természetvédelmi szakreferensét delegálta.

A négynapos program során a nemzetközi szakértők találkoztak többek között olasz nemzeti parkok vezetőivel, az Olasz Űrügynökség munkatársaival, a turizmus, a helyi politikai élet irányítóival, illetve civil szervezetek képviselőivel. Számos előadást, esettanulmányt is meghallgattak, de lehetőséget kaptak a jó gyakorlatok ismertetésére is. Gyarmathy István a Hortobágyi Csillagoségbolt-parkot és az ott zajló munkát mutatta be részletesen.

A szakértői csoport a négynapos program során megfogalmazta ajánlásait, melyeket sajtótájékoztatón ismertettek. A legfontosabb ajánlások a következők voltak:

Előkészítő felmérések után létre kell hozni a térség első csillagoségbolt-parkját. Lehetséges jelölt a Pollino Nemzeti Park.

A csillagos égbolt, az éjszakai zavarásmentes környezet megóvása be kell, hogy épüljön a meglévő védett területek kezelési terveibe és programjaiba (jelenleg ez hiányzik).

A fényszennyezés csökkentését a települési és regionális tervezés, fejlesztés részévé kell tenni.

A csillagos égboltot a turizmus és a környezeti nevelés „erőforrásaként” és integráns részeként kell tekinteni. Ennek megfelelően új, integrált turisztikai termék kidolgozása szükséges.

Májusban a Luxemburgi Clervaux-ba, júniusban pedig a hollandiai Leeuwardenbe utazik majd hasonló szakértői csoport a projekt keretében.

