Októberre megszépülnek az iskolák

A Debreceni Tankerületi Központ több településen is sikerrel pályázott európai uniós támogatásra, így októberre számos olyan beruházást is sikerrel zárhatnak, amelyek a minőségi oktatást, a felzárkózást szolgálják – tájékoztattak.

Négy olyan intézményfejlesztés közeljövőbeli befejezéséről számoltak be, amelyek tavaly novemberben kezdődtek.

A Bagamér-Kokad Általános Iskola és AMI közel 30 millió forintos infrastrukturális fejlesztése az iskola épületét és udvarát érinti. A beruházásnak köszönhetően az Arany János utcai székhelyen a tantermek és folyosói falak burkolatának cseréje, a vizesblokk felújítása, festése és a tornatermi biztonsági háló kialakítása történik meg. Ezen kívül fontos, minőségi oktatási eszközöket szereznek be. A Rákóczi utcán a sportpálya korszerűsítése valósul meg, gumiburkolat készül, valamint korszerű játszótér és kondipark épül.

Újlétán, a Kiss Zoltán Általános Iskolában többek között higiénikusabb helyiségeknek örülhetnek a lurkók, de az ott tanító pedagógusok is. A közel 58 millió forintnyi támogatás segítségével az iskola épülete és udvara újul meg. Sok más mellett a burkolatok cseréjével a mosdókban (illetve a mosdók és az ivóvízhálózat korszerűsítésével), termekben, a tornateremben és a kiszolgáló helyiségekben egy modern, méltányos környezet alakul ki, amely elősegíti a mindennapos testnevelést és az egészséges életmódra nevelést. Az elektromos hálózat rekonstrukciója és a gépészeti rendszer felújítása minden szempontból biztosságossá és korszerűvé teszi az épületet. Az iskola körüli térkő burkolat cseréje és a járdahibák kijavítása is megtörténik októberre.

A sport öröme

A Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola Temesvári utcai telephelyén is felújítási munkák valósulnak meg közel 50 millió forintból. Mosdókat, közlekedőket újítanak fel, emellett az ebédlő, a bejárati kapu és a bejárati lépcső is modernné válik. Külön öröm lesz majd a tornaterembe is belépni, ugyanis annak padlózata s öltözői is „ráncfelvarráson” esnek át.

A Nyírmártonfalvai Általános Iskolához érkezett csaknem 29 millió forint európai uniós infrastrukturális fejlesztés az intézmény sportudvarát érinti. Műfüves sportpálya épül labdafogó acélhálóval, pályavilágítással.

