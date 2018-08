Okozhat-e lakásdrágulást az új BMW-gyár?

Varázsgömböm nincsen, de az biztos, hogy a BMW debreceni gyárépítése pozitívan hat majd a cívisváros és a vonzáskörzete ingatlanpiacára”

– fogalmazott Baráth Norbert, a Duna House egyik debreceni irodavezető franchise partnere.

A szakember úgy véli, hogy most is eléggé fel van pezsdülve a megyeszékhely ingatlanpiaca – a vidéki nagyvárosok közül talán a legjobban –, ezt azonban a BMW érkezése még tovább is fokozhatja.

Baráth Norbert rámutatott: a gyár dolgozóinak lakniuk kell valahol, és nem biztos, hogy ezt az igényt Debrecen azonnal ki tudja elégíteni. Befektetési céllal már most is sokan (köztük például szabolcsiak) vesznek ingatlant Debrecenben, és ezt a befektetési kedvet a BMW letelepedése tovább növelheti majd.

Ingatlanfejlesztők, beruházók

Ingatlanfejlesztők, beruházók

A Napló érdeklődésére Baráth Norbert a fentiek kapcsán azt az egyszerű közgazdasági példát is felidézte, amely szerint mindig a kereslet határozza meg a kínálati árakat.

A Napló érdeklődésére Baráth Norbert a fentiek kapcsán azt az egyszerű közgazdasági példát is felidézte, amely szerint mindig a kereslet határozza meg a kínálati árakat. Debrecen most is Magyarország második-harmadik legdrágább városa, de azzal kapcsolatban a szakember nem merne jóslásokba bocsátkozni, hogy konkrétan milyen arányban változnak, illetve emelkednek majd az itteni ingatlanárak a gyáralapítás nyomán.

Debrecen egyébként ingatlanfejlesztőkből és beruházókból is jól áll – hangsúlyozta Baráth Norbert –, s több olyan cég, vállalkozás is működik itt, amely megfelelő tőkével rendelkezik. Ezek egészen biztos, hogy átgondoltan fognak cselekedni, jóllehet a 2020 utánra várható áfa- és csok-változás kihatásai még nem tudhatók. Az viszont ugyancsak kijelenthető, hogy a Debrecenben most épülő (és 2019-ben átadandó) ingatlanok, valamint a befektetési céllal megvásárolt lakások csak részben lesznek képesek megfelelni az új gyár keltette lakhatási igényeknek.

VA

