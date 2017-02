Okos választás: tanulj sportot a Debreceni Egyetemen!

Aki nem csak mozogni szeret, hanem hivatásszerűen is foglalkozna a sporttal, annak hazánkban a Debreceni Egyetem nyújtja a legszélesebb képzési kínálatot. A sporttudományi képzési területen az évek óta sikeresen működő sportszervezés alapszak idén kibővült tartalommal sport- és rekreációszervezés néven indul a Gazdaságtudományi Karon. Ezt a képzést olyan kiváló sportolók választották már, mint Varsányi Nóra, a DVSC-TVP kézilabdázója, Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, és Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász. Az előadásokon találkozhatnak a hallgatók továbbá Madarász Tamás olimpikon csergáncsozóval, aki a Debreceni Egyetemen doktorandusza.

Az alapképzés után akár közgazdász diplomát is szerezhetnek azok, akik jelentkeznek az idén először meghirdetett, országosan egyedülálló sportközgazdász mesterszakra. A Debreceni Egyetem emellett tervezi az ugyancsak unikális sportmérnök szak, valamint az edző alapszak meghirdetését is 2018-ban.

Szintén először indítja az intézmény, de rögtön tíz szakpárral az osztatlan testnevelő tanárszakot, amelynek képzési és kimeneti követelménye már minden olyan korszerű tartalommal bír, amely a mindennapos testnevelési órák mellett a gyerekek megváltozott sportolási igényeinek is megfelel. A leendő pedagógusok így akár gyógytestnevelés vagy lovagló órákat is tarthatnak a jövőben. Sőt, mivel jogi, igazgatási és menedzsment kurzusokon is részt vesznek majd a hallgatók, így az iskolán kívül több más területen, például önkormányzatoknál, civil szervezeteknél is el tudnak majd helyezkedni, vagy indíthatnak saját sportvállalkozást.

Sőt, amennyiben szeretnének, akár tudományos munkát is folytathatnak. Ehhez a Debreceni Egyetem több programot kínál, az intézmény Sporttudományi Oktató Központja, valamint Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központja pedig kiváló sportinfrastruktúrális és szakmai hátteret nyújt. A továbbtanulásra a sportanalitikus szakirányú továbbképzés biztosít majd lehetőséget, melynek akkreditációja folyamatban van, indítását 2018-ban tervezi az egyetem.

Akit a rehabilitáció érdekel, annak a Népegészségügyi Kar ápolás-betegellátás képzése lehet az egyik legjobb választás, ahol többek között gyógytornász szakirányon tanulhatnak a hallgatók. Tanulmányaikat a komplex rehabilitáció mesterszakon teljesíthetik ki, ahol már sportrehabilitáció specializáció is működik. Speciális jogi szaktudást szerezhetnek az Állam- és Jogtudományi Kar sportjogi szakokleveles szakirányú továbbképzésén, az Általános Orvostudományi Kar táplálkozástudományi mesterszakán pedig a sporttáplálkozásról szerezhetnek mélyebb ismereteket a hallgatók.

– unideb.hu –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA