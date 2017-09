OH: kedd óta újra zökkenőmentes a diákigazolványok igénylése

Azt írták, hogy augusztusban megújult formában indult el az oktatási igazolványok adminisztrációs rendszere.

Bár az átálláskor átmenetileg szünetelt a diákigazolvány-igénylés, az ideiglenes igazolások kinyomtatására szolgáló felület folyamatosan elérhető volt az intézmények számára. Az OH időben tájékoztatta a közlekedési társaságokat, hogy több igazolás lesz forgalomban, kedd óta pedig újra zökkenőmentesen folyik a diákigazolványok igénylése – nyomatékosították.

A diákigazolvány-igénylés korábbi rendszerét 2003-ban még papíralapú kérelmek feldolgozására alakították ki – idézték fel. Az igénylési és kibocsátási folyamat változásai nyomán többször módosították az informatikai alkalmazást, de idővel felhasználói és informatikai biztonsági szempontból is elavult: az igénylés és adminisztráció teljes folyamatát több modul együttes használatával tudta csak megvalósítani. Emiatt az OH az alkalmazás teljes cseréjéről döntött.

A most bevezetett Oktatási igazolványok intézményi adminisztrációs rendszere már olyan alkalmazás a köznevelési és felsőoktatási intézményeknek, amely az igénylési és kibocsátási folyamathoz tartozó összes tevékenységet és nyilvántartási feladatot hatékonyan, nyomon követhetően valósítja meg, és a fentieken túl lehetővé teszi az igazolások hitelességének offline és az igazolványok érvényességének online ellenőrzését is.

Közölték, hogy az átállás a köznevelésbe újonnan beiratkozó és az iskolát váltó tanulókat érintette.

A diákigazolványhoz hasonlóan az ideiglenes igazolást is kérelemre állítják ki. A rendelkezésre álló adatok szerint minden kérelmező diák kapott ideiglenes igazolást, amellyel valamennyi államilag garantált kedvezményt, így az utazási kedvezményeket is igénybe veheti – olvasható az OH közleményében.

Korábban több médium is arról írt, hogy nem működik a honlap, amelyen az iskolatitkároknak meg kell rendelniük a diákigazolványokat a gyermek és a szülő által hozott okmányirodai adatlap alapján. Egy iskolatitkár levele szerint májusban értesítést kaptak az OH-tól, hogy megújul az oldal – nyár elején nem lesz elérhető, júliusra azonban elkészül. Később ugyanakkor arról tájékoztatták őket, hogy csúszik a fejlesztés.

Sajtóinformációk szerint az említett iskolatitkár azt is írta, hogy a május előtt leadott igénylésre ki tud adni ideiglenes igazolványt, aki viszont erről lemaradt, az ilyet sem kaphat.

Egy iskolaigazgató azt nyilatkozta, hogy a napokban már megnyílt a webes felület, azonban állandóan leáll, vagy kidobja az iskolatitkárokat.

A sajtóban felvetették, hogy aki most kezdi az első osztályt, az iskolai igazolással utazhat diákbérlettel a fővárosi tömegközlekedés járatain. Ugyanakkor azt írták, ennek az igazolásnak az előállítása is problémás, hiszen a dokumentumot szintén a diákigazolvány igénylésére szolgáló rendszerből, központilag sorszámozva nyomtatják ki.

A Fővárosi Közgyűlés MSZP-s képviselői nevében Horváth Csaba és Szaniszló Sándor azt írta, hogy több százezer budapesti és az agglomerációban élő diák kedvezményes utazása lehetetlenülhet el, mert az OH hónapok óta nem tudja kiállítani a tanulóbérletek használatához szükséges diákigazolványokat.

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt hangsúlyozták, hogy a fővárosnak lépnie kell a “botrányos” ügyben. Felszólították Tarlós István főpolgármestert: rendelje el, hogy a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a tanév végéig – de legalább a probléma megnyugtató megoldásáig – állítson ki tanulóbérletet mindenkinek, aki az állam hibájából nem jutott diákigazolványhoz, az ellenőrök pedig fogadják el ezeket, ha a bérletek felmutatója hitelesen igazolni tudja, hogy 16 év alatti.

Az MSZP szerint a fővárosi diákok nem lehetnek áldozatai az OH “alkalmatlanságának”.

Oláh Lajos DK-s politikus szerint ötödik hónapja nem működik az a honlap, amelyen az iskolák megrendelhetik a diákigazolványokat, a tanulók így az irat nélkül kezdik a tanévet.

Közleményében azt írta, az OH nem értesítette a BKK-t arról, hogy hónapok óta nem lehet diákigazolványt kiállítani. Hiába adnak tehát ki az iskolák minden diákjuknak havonta iskolalátogatási igazolványt, azt nem fogadja el a közlekedési társaság.

A DK írásbeli kérdéssel fordul Balog Zoltánhoz, az emberi erőforrások miniszteréhez, hogy a családoknak kényelmetlenséget okozó késedelemnek “nem az-e az oka, hogy a fejlesztéssel ismét nem fölkészült informatikai céget, hanem egy Fidesz-közeli havert bíztak meg”.

Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa közleményében úgy fogalmazott, hogy a Fidesz oktatási rendszerében már a diákigazolványokat sem tudják előállítani. Írásbeli kérdéssel fordul Balog Zoltánhoz és Palkovics László oktatásért felelős államtitkárhoz, “hogy megtudja, meddig tart ez a katasztrofális állapot”.

