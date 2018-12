OGY – Új jogállás jön létre a honvédelmi alkalmazottaknak

Ennek feltételeit új jogszabály teremti meg, amelyet 131 igen szavazattal fogadott el szerdán a parlament.

A törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló előírásokon alapul, figyelembe veszi azonban az ágazat sajátosságait. Honvédelmi alkalmazott a honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott polgári, azaz civil alkalmazott, aki a többi között vállalja, hogy közszolgáltatásokat nyújt a honvédség számára, valamint azt, hogy éves továbbképzésben vesz részt.

A honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyal járó többletkötelezettségekért többletjuttatás jár a közalkalmazottakéhoz képest. Többletkötelezettség, hogy különleges jogrend idején a honvédelmi alkalmazott nem élhet a lemondás és a rendkívüli lemondás jogával.

Automatikusan honvédelmi alkalmazottá válik az, aki jövő január 1-jén honvédelmi szervezetnél közalkalmazotti jogviszonyban dolgozik.

Ezen jogviszony szerint dolgoznak majd a nem hivatásos vagy szerződéses katonai, illetve kormányzati szolgálati viszony keretében elvégzendő honvédségi feladatok ellátói.

Bár az érintettek civil alkalmazottak, speciális helyzetüknél fogva mégis igazodniuk kell a honvédségi fegyelemhez. Ezért a katonákhoz hasonlóan korlátozzák a véleménynyilvánítási, a gyülekezési szabadságot, valamint a szabad mozgást és a tartózkodási hely szabad megválasztását.

A honvédelmi alkalmazottak esetében kollektív szerződés nem köthető, az abba foglalható elemeket miniszteri rendelet rögzíti majd.

A rájuk vonatkozó szabályok egyes pontokon kedvezőbbek a közalkalmazottakénál: egyes munkakörök esetében nem kell pályázatot kiírni, emellett gyorsabb és egyszerűbb lesz a honvédelmi alkalmazotti jogviszony létesítése.

Esetükben az alapilletményt egy felülről nyitott illetménytábla határozza meg, figyelemmel az ágazati sajátosságokra. Az érintettek illetménykiegészítést is kapnak – ahogy a jogszabály indoklása fogalmaz – olyan formában, hogy a jogviszony a közalkalmazotti fölé pozícionálódjon, vagyis a honvédelmi ágazati pótlékhoz hasonlóan, de annál magasabb összegben. Ezeket rendelet rögzít majd.

Az érintettek végkielégítése is magasabb a közalkalmazottinál, ugyanis húszéves munkaviszony után is emelkedik, és akár a tíz havi távolléti díjat is elérheti. A jogszabály magasabb szolgálati idő után további jubileumi jutalmat biztosít.

– MTI –

