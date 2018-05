OGY – Rogán: a Stop Soros javaslat és az alaptörvény szigorítását tervezi a kormány

Rogán Antal ezzel kapcsolatban annyit közölt: a jogszabálynak minden olyan tevékenységet meg kell akadályoznia, amelynek célja, hogy Magyarország területére a magyar törvények megkerülésével, a nemzeti szuverenitás megsértésével, illegálisan hozzanak be bevándorlókat. Mint mondta, jelenleg külföldről támogatott szervezetek nyújtanak segítséget ehhez.

Hozzáfűzte: az alaptörvény módosításában is többre törekednek, mint 2016-ban, az ellenzék által nem támogatott előterjesztésben, az új feladatokhoz ugyanis a kormánynak széleskörű felhatalmazásra van szüksége. Beszámolt arról is, hogy a kormány az igazságügyi tárca előterjesztéseit várhatóan május 23-án, az alakuló ülésén vitatja meg, így azok június elején kerülhetnek a Ház elé.

Szerinte nemzetközi fronton is folytatódik majd a vita a bevándorlás kérdésében, hiszen az uniós polgárok jövőre, az európai parlamenti választáson mondhatnak először véleményt a kérdésben, a brüsszeli döntéshozók pedig még az előtt megpróbálják jogszabályokban visszavonhatatlanná tenni javaslataikat. Leszögezte ugyanakkor: ezt nem fogják hagyni, és ebben az ügyben a magyar kormánynak és az Országgyűlésnek is lesz munkája.

A jelölt Európában egyedülálló, példaértékű intézménynek nevezte a nemzeti konzultációt, amelynek segítségével eddig is kialakították a kormányzás alapköveit jelentő egyetértési pontokat, a segély helyett munka alapelvét, a család- és gyermekvállalás elsődleges kérdéssé tételét, az illegális bevándorlás megállítását. Utóbbiról elmondta, ha szükséges, a témában tartanak még konzultációt.

Megjegyezte: a korábbi, erről szóló nemzeti konzultáción kétszer annyian vettek részt, mint ahányan a legnagyobb ellenzéki pártot támogatták a választáson, és szerinte az április 8-ai eredményt is befolyásolta, hogy a kormány kikéri az emberek véleményét.

A demográfiai fordulatról is tervez nemzeti konzultációt a jövőben a Miniszterelnöki Kabinetiroda – ismertette, és célnak nevezte, hogy 2025-ig az ország a digitális kultúra tekintetében az Európai Unió első öt országa között legyen. Közölte: államilag garantált bizalmi szolgáltatásokra van szükség, vagyis az államnak kezdeményezőként kell fellépni, hogy elinduljanak az üzleti fejlesztések. Tárcája új feladatai között említette az elektronikus közigazgatás átalakításának felügyeletét, felhasználóbaráttá tételét. Ehhez már megvan az infrastruktúra, amelyet Pintér Sándor állhatatos munkával megteremtett – mutatott rá.

Rogán Antal a Jobbik nemzeti konzultációval kapcsolatos bírálatára úgy felelt: a Jobbik is két ízben konzultált a választókkal, ám azok nem jártak sikerrel. “Valódi” nemzeti konzultációs ívüket alig küldték vissza nekik, míg a béruniós kezdeményezésük “abszolút kudarc”, holott Simicska Lajos milliárdos támogatása mellett jelentős összeget költöttek el rá. “Ez a célok versenye is” – folytatta, hangsúlyozva: a kormány arról kérdezte az embereket, ami érdekli őket.

Rogán Antal nagy önállóságot ígért a korábbi gazdasági minisztériumtól a tárcájához került Nemzeti Turisztikai Ügynökségnek, és azt mondta, az ügynökséget profi csapatnak tartja és számít annak vezetőjére, Guller Zoltánra.

A kormányzati döntéseket négy szakmai kabinet készíti majd elő – ismertette. A stratégiai kabinetet Gulyás Gergely miniszterként vezeti majd, míg a többit miniszterelnök-helyettes: a gazdasági kabinetet Varga Mihály, a nemzetstratégiai kabinetet Semjén Zsolt, míg az állandó kabinetként új, nemzetbiztonsági kabinetet Pintér Sándor.

A jelölt, akit a bizottság hét tagja támogatott, míg öt ellene szavazott, közölte azt is: tárcája továbbra is a legalacsonyabb költségvetésű lesz, államtitkárai száma pedig négyről háromra csökken. Közölte: továbbra is Dömötör Csaba lesz a helyettese, közigazgatási államtitkára pedig Vidoven Árpád.

Staudt Gábor (Jobbik) azt kérte, hogy a kormány a kivándorlással is foglalkozzon. Frakciótársa, Apáti István csúsztatásnak nevezte, hogy pártja nem támogatta volna az alaptörvény-módosítást.

Varga László (MSZP) kiemelte, hogy nem támogatja Rogán Antal miniszteri kinevezését a politikus korábbi botrányai miatt.

Varga-Damm Andrea (Jobbik) szerint az Orbán-kormány az egyetlen, amely nem tudott megküzdeni a bevándorlással, hiszen 2015-ben hét hónapon át semmit nem tett ellene, holott szakemberek már jelezték a problémát.

Bajkai István (Fidesz) értéknek nevezte a külföldi munkavállalás lehetőségét, és kijelentette azt is: a kormányhoz hasonló nyíltsággal senki nem kérdezte meg az emberek véleményét. Vigh László (Fidesz) a miniszter támogatását hangsúlyozta.

– MTI –

