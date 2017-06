OGY – Elhunyt Rubovszky György KDNP-s országgyűlési képviselő

Semjén Zsolt úgy fogalmazott: Rubovszky György, a KDNP alapító tagja, országgyűlési képviselője szerdán este “nemes lelkét visszaadta teremtőjének”.

A 74. életévében elhunyt képviselő 1994 óta volt – egy kisebb megszakítással – a parlament tagja.

Az Országgyűlés honlapján olvasható életrajz szerint Rubovszky György 1944-ben született Budapesten. Édesapja ügyvéd, édesanyja pedagógus volt.

Rubovszky György 1962-ben érettségizett az Eötvös József Gimnáziumban, jogi diplomáját 1970-ben az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte, 1972-ben lett ügyvéd.

Rubovszky György 1989-ben a KDNP alapító tagjaként létesítette első párttagságát, 1991-től a KDNP budapesti szervezetének elnöke, 1992-től a párt országos elnökségének tagja, mint ügyvezető titkár, 2002-től a KDNP pártügyésze.

Rubovszky György 1990-ben az őszi önkormányzati választáson a Fővárosi Közgyűlés tagja lett. 1994-ben a KDNP országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot, az alkotmány- és igazságügyi bizottság tagja lett. 1998-ban a Fidesz listáján szerzett parlamenti mandátumot, 2002-ben képviselőjelölt, majd 2003 nyarán az elhunyt Varga László helyére behívták az Országgyűlésbe, ahol ismét tagja lett az alkotmány- és igazságügyi bizottságnak. 2006-ban közös jelöltként a Fidesz-KDNP országos listáról jutott mandátumhoz és az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja lett, illetve a KDNP frakcióvezető-helyettese.

Rubovszky György 2010-ben ismét a Fidesz-KDNP közös jelöltjeként szerzett mandátumot, a KDNP frakcióvezető-helyettese, illetve a mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság elnöke, valamint az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság tagja volt, 2014-től pedig az igazságügyi bizottság elnöke és a törvényalkotási bizottság tagja volt.

A Fidesz képviselőcsoportja MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, mély fájdalommal és megrendüléssel értesültek Rubovszky György halálhíréről. Közölték: egy nagyszerű embert, egy régi harcostársukat veszítették el.

A Jobbik ugyancsak őszinte részvétét fejezte ki Rubovszky György halála miatt. Mint írták, osztoznak a család, a barátok és az ügyvéd-képviselő tisztelőinek fájdalmában.

A Demokratikus Koalíció elnöksége is őszinte részvétét fejezte ki. MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták, hogy Rubovszky György több, mint 20 éven át volt parlamenti képviselő, a KDNP és a rendszerváltás utáni politika meghatározó alakja.

Trócsányi László igazságügyi miniszter is közleményt juttatott el az MTI-hez. Mint írta, mély megrendüléssel értesültek Rubovszky György haláláról. Kollégánk és barátunk volt, igazi kereszténydemokrata politikus, a szó legnemesebb értelmében vett honatya. Elveit soha nem adta fel, tudása és munkabírása kivételes volt. Az ország, a nemzet ügyeit mindig az egyéni érdekei, céljai elé helyezve dolgozott, az igazságügyi bizottság elnökeként a parlament tekintélyét biztosító, fegyelmezett munkát követelt meg nemcsak a képviselő- és politikustársaitól, hanem önmagától is – még az utóbbi hónapokban is. Pótolhatatlan veszteséget jelent a halála – közölte a tárcavezető.

