OGY – Azeri ügyekről, hamis szír útlevelekről is tájékozódott a nemzetbiztonsági bizottság

Molnár Zsolt, a testület szocialista elnöke a bizottsági ülés után nyilatkozva azt mondta: botrányos ügyekről tárgyaltak a testület tanácskozásán. Hangsúlyozta, hogy Rogán Antal, Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter nem jelent meg a nemzetbiztonsági bizottság ülésén, nem adott választ Magyarország nemzetbiztonságát érintő kérdésekben. Molnár Zsolt úgy véli: a titkosszolgálatok, rendvédelmi szervek semmilyen konkrét információval nem rendelkeznek a Rogán Antal és más kormánytagok által is emlegetett utcai zavargásokról.

A szocialista politikus azt mondta: mivel a magyar kormány ezen Magyarország nemzetbiztonsága, jövője szempontjából fontos kérdésben nem adott választ, ezért a választásokig ügyvezető kormányként tekint a kormányra. Az ellenzéki politikus egyúttal azt is megjegyezte, hogy a jogállamnak része a tüntetés, utcai megmozdulás is.

Németh Szilárd, a bizottság fideszes alelnöke azt hangsúlyozta: az ülés legfontosabb témája az Európa, s Magyarország biztonságát érintő illegális bevándorlással összekapcsolható bűncselekményhullám, és terrorizmus volt. A fideszes politikus elmondása szerint az ülésen Papp Károly országos rendőrfőkapitány megerősítette a sajtókban megjelent 11 ezer hamis szír útlevél ügyét. Ez azt jelenti, hogy a korábbi 9 ezren felül, további 11 ezer hamis útlevél került fel a schengeni listára, így “óriási kockázatot” kell kiszűrniük a határőrizeti szerveknek – tette hozzá.

Németh Szilárd kiemelte azt is, hogy a magyar titkosszolgálatok úgy látják komoly kockázatot jelentenek azok a külföldről pénzelt szervezetek, emberek, akik aktívan, és “kimondottan részt kívánnak venni Magyarország belső rendjének szétzilálásában”. A kormánypárti politikus példaként emelte ki Schilling Árpádot és Gulyás Mártont, akik a sajtónak nyilatkozva is beszélnek arról, hogyha nem úgy lesz, ahogy ők szeretnék, akkor akár az utcára vonulva, akár ülősztrájkkal szereznek érvényt akaratuknak. A magyarországi hatóságok, szolgálatok viszont erre felkészültek – tette hozzá Németh Szilárd.

Kitért arra is, hogy az úgynevezett azeri ügyben az örmény nemzetiségi szószóló is részt vett a bizottság ülésén. A kormánypárti politikus elmondása szerint a szószóló is világossá tette, hogy a sajtóhírekben megjelent számláknak, offshore-ügyeknek – melyekről még a szolgálatok is információkat gyűjtenek, s a tervek szerint a két hét múlva tervezett bizottsági ülésen adnak tájékoztatást -, és a korábbi kiadatási ügynek nincs köze egymáshoz. Ezek miatt sem támogatták azt a felvetést, hogy ebben a kérdésben vizsgálóbizottság alakuljon – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Mirkóczki Ádám, a testület jobbikos tagja azt mondta: számára úgy tűnik, mintha Németh Szilárd más ülésen vett volna részt. Jelenleg ugyanis az azeri ügyekkel kapcsolatban még a vizsgálatok elején tartanak a szervek, ezért nem is zárhatók ki az összefüggések.

A jobbikos politikus úgy ítéli meg: semmilyen konkrét információ nincs arról, hogy bárki tervezne az ország területén Magyarország alkotmányos rendjét megzavaró akciót. Ezzel kapcsolatban a politikus szerint riogatás zajlik.

A jobbikos politikus a hamis szír útlevelekről azt mondta: nem kijelenthető, hogy Magyarországon nem lehettek, lehetnek olyan emberek, akik hamis szír útlevelekkel rendelkeztek.

Szél Bernadett (LMP) szerint a választásokhoz közeledve egyre inkább kampányfórumként kezelik a bizottságot a politikusok. Kormányra kerülve az LMP első intézkedései között fogja paritásossá tenni a nemzetbiztonsági bizottságot – hangzott el.

Az LMP-s politikus azt is hangsúlyozta: az, “hogy Rogán Antal fél megjelenni a bizottság előtt, azt jelenti, hogy félnivalója van”, “titkolózni akar”. Szél Bernadett felháborodását fejezte, ki, hogy a miniszter “nem mer választ adni”, az egyre több hozzá kapcsolódó ügyben, mint például a letelepedési kötvények, a csepeli fórum ügye. Ezen felül elfogadhatatlannak nevezte, hogy Rogán Antal utcai zavargások előkészítésével vádolta meg az ellenzéket, holott Szél Bernadett elmondása szerint erre semmilyen konkrét bizonyíték nincs. Ugyanakkor hozzátette: Rogán Antal írásban megfogja kapni valamennyi kérdését.

– MTI –

