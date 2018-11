Nyugdíjba vonul a házi gyermekorvos

A gyermekorvos októberben jelentette be, hogy 2019. január 1-én nyugdíjba vonul. Az általa eddig ellátott praxis ezután betöltetlenné válik, a működtetésének kötelezettsége ezért a város önkormányzatához kerül.

Dr. Nagy Bertalan Józsefné praxisára eddig nem volt jelentkező, ezért a jelenleg praktizáló két gyermekorvos, Dr. Hodosi Julianna és Dr. Kin Ágnes fogja helyettesíteni. Az erről szóló megállapodást 2019. december 31-ig kötötték meg. A háziorvosi praxist a szerződés értelmében a gyermekorvos hat hónap alatt még értékesítheti, ezután a 12 hónapot meghaladóan tartósan betöltetlen körzet finanszírozása hatvan százalékos mértékűre csökken.

Dr. Nagy Bertalan Józsefné továbbá kérte az iskola- és ifjúság egészségügyi feladatok elvégzésére vonatkozó szerződésének megszüntetését is. A testületi ülésen a polgármester elmondta: sok más településhez hasonlóan komoly feladat előtt áll az önkormányzat ebben a témában. Mint mondta, több lépést is tettek annak érdekében, hogy sikerüljön betölteni a praxist, személyes megkeresések útján is, de eddig eredmény nélkül. Lehetőségként önkormányzati lakás biztosítása is segíthet egy esetlegesen praxist vállalni kívánó fiatal orvosnak.

A város tett lépéseket a probléma megoldására a szakorvosok felkutatásával, viszont nehezítő körülmény, hogy a feladattal járó felelősséget kevesen vállalják, vagy a munka elvégzéséhez szükséges szakvizsgával és szakmai gyakorlattal nem rendelkeznek. Korábban, 2013-ban Dr. Éliás Mária nyugdíjba vonulását követően sem a tulajdonosnak, sem az önkormányzatnak nem sikerült értékesíteni a praxist, illetve új orvost találni a betöltetlen helyre. Akkor a városban meglévő másik három praxis között osztották fel a területet. A testület a szerződés megszüntetését 8 igen szavazattal elfogadta.

– Kogyilláné H. Szófia –

